Juan Diego Covarrubias y Renata Haro se divorcian, video de él con Geraldine Bazán desata polémica

Luego de que Juan Diego Covarrubias y Renata Haro confirmaron su divorcio tras semanas de especulaciones, la expareja reapareció junta en redes, pero a la par comenzó a circular un video en el que aparece la actriz Geraldine Bazán. ¿Qué está pasando? Te contamos.

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Juan Diego Covarrubias y Renata Haro se divorcian / Redes sociales

¿Por qué se divorciaron Renata Haro y Juan Diego Covarrubias?

Después de que Renata Haro encendiera las alarmas con un polémico video, la creadora de contenido se volvió el foco de atención tras ser vista en el Estadio Ciudad de México al lado de un hombre, lo que detonó que la expareja hablara públicamente de su estado sentimental.

Con el fin de frenar las especulaciones, la influencer confirmó públicamente que el proceso de separación comenzó meses atrás. No obstante, fue tajante al desmentir que se deba a un engaño y deslindó por completo al hombre con el que fue captada en el evento deportivo.

“Yo no tengo pareja. Yo pedí el divorcio hace varios meses y no ha sido nada fácil. Hay cosas que quiero mantener en privado, no nada más por mi paz mental, porque no estoy dispuesta a decir nada que dañe a mis hijas” externó Haro.

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Juan Diego Covarrubias y Renata Haro están en proceso de separación / Redes sociales

¿Cuál es el video de Geraldine Bazán junto a Juan Diego Covarrubias?

Mientras Juan Diego Covarrubias y Renata Haro celebraban la vida de una de sus hijas, en redes comenzó a difundirse un video que involucra directamente a Geraldine Bazán. En el breve clip, se puede observar a Juan Diego Covarrubias en un evento social.

Sin embargo, el momento que desató controversia fue un gesto en el que Bazán parece rodear el cuello del actor mientras se mueven al ritmo de la música, lo que bastó para que una usuaria mencionara: “Si a mi marido se le colgaran así, también le pediría el divorcio”.

Aunque algunos insistían en señalar a los actores, otros salieron en defensa de la actriz de telenovelas, argumentando que se estaba exagerando un simple gesto: “La gente a veces opina desde sus inseguridades” y “Yo solo veo una amiga” son algunas de las reacciones.

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¿Qué dijo Juan Diego Covarrubias sobre supuestas infidelidades?

Horas después de que su expareja rompió el silencio, Juan Diego Covarrubias decidió hablar para exigir respeto hacia la madre de sus hijas y poner fin a las teorías que apuntaban a una supuesta infidelidad.

El galán de melodramas aclaró que el tema se mantuvo en confidencialidad con el fin de proteger su bienestar familiar. Asimismo, recalcó el cariño mutuo que existe como padres, ya que su separación transcurre en buenos términos.

“No hubo faltas de respeto. Ni ella hacia mí ni yo hacia ella. Desmentir eso del tercero en discordia”, remarcó Covarrubias, y agregó: “Renata, aunque seguimos casados legalmente, es libre de hacer lo que quiera. No la tienen que atacar de esa manera”.

Hasta ahora, Geraldine Bazan y Juan Diego Covarrubias no han reaciconado al VIDEO VIRAL que circula en redes.

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