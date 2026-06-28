Alfredo Adame sorprende con foto inédita junto a Mary Paz Banquells y aviva rumores de reconciliación

No es un secreto que el matrimonio entre Alfredo Adame y Mary Paz Banquells culminó en malos términos. Ambas partes se han acusado mutuamente de maltrato, infidelidad y manipulación. Por ello, muchos se sorprendieron al ver que el apodado ‘Golden boy’ compartiera una foto junto a su exesposa. ¿Reconciliación en puerta? Te contamos lo que se sabe.

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Mary Paz Banquells se casó con Alfredo Adame a inicios de los años 90 / Mezcalent

¿Por qué terminó el matrimonio entre Alfredo Adame y Mary Paz Banquells?

El romance entre Alfredo Adame y Mary Paz Banquells comenzó a finales de los años 90, cuando trabajaron en la telenovela ‘Balada por un amor’. En 1991 se casaron y procrearon tres hijos: Diego, Alejandro y Sebastián.

Todo parecía ir bien. Al menos públicamente, se les veía muy felices y enamorados. Todo cambió en 2005. En aquel entonces, tanto los hijos del famoso como la propia Mary Paz dejaron ver que, supuestamente, el actor ejercía violencia psicológica contra ellos.

En 2017, se divorciaron legalmente. No obstante, la guerra de dimes y diretes siguió. En su momento, el propio Adame sostuvo que, durante el proceso de separación, Banquells manipuló a sus hijos para alejarlo de él. Acusó a estos últimos de, supuestamente, haberle robado documentos y otras cosas de valor.

Por otra parte, una de las exnovias de Alfredo contó para TVNotas que, supuestamente, la causa del divorcio entre el actor y Mary Paz fue su hijo Diego. Según su testimonio, el propio exparticipante de ‘La mansión VIP’ le narró que habría encontrado a su exesposa y a su hijo en la cama.

“Estábamos un día en Guadalajara, en mi casa, platicando. Me preguntó: ‘¿Sabes por qué aborrezco a mi hijo Diego?’ Le contesté: ‘Porque es el que más se parece a ti’. Me dijo: ‘Porque su mamá y él ¡tienen intimidad!’ Volteó y me dijo: ‘Te quedaste fría, ¿verdad?’ Le dije: ‘¿Cómo crees?’, y me dijo: ‘Así es. Lo creas o no’. Pensé: ‘¡Dios mío! Esto está peor de lo que yo creía’”. Susan Quintana

Alfredo nunca dijo nada directamente sobre el tema. Sin embargo, ha dejado claro en múltiples ocasiones que no quiere saber nada de sus hijos varones. Ha dicho que, para él, solo existe su hija Vanessa, producto de otra relación.

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Alfredo Adame y Mary Paz Banquells se divorciaron legalmente en 2017 / Mezcalent

La foto de Alfredo Adame y Mary Paz Banquells que desató rumores de reconciliación

Hace algunas horas, Alfredo Adame compartió una foto inédita con Mary Paz Banquells en Instagram. Por lo que se puede intuir, la imagen sería de la época en la que aún seguían juntos.

El actor no colocó ningún tipo de descripción en el post. Sin embargo, las teorías en redes sociales no faltaron. Además de los comentarios que “ninguneaban” a Mary Paz, hubo algunos que hablaban sobre una posible reconciliación.

Para los usuarios, esto podría significar que ambos ya podrían haber limado asperezas. Si bien no creen que puedan estar juntos como pareja nuevamente, sí consideran que ambos podrían haber decidido conversar por el bien de los hijos.

Incluso se piensa que esto sería la señal de que el ganador de ‘La granja VIP’ desea un acercamiento con sus hijos varones. Hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha pronunciado ante las especulaciones en internet.

¿Por qué los hijos de Alfredo Adame no quieren hablarle?

Alfredo Adame ha insistido en que sus hijos se distanciaron de él por culpa de su madre. Sin embargo, estos últimos han dado una versión diferente. Los tres han coincidido en que, presuntamente, su papá era muy agresivo y trataba mal a su mamá.

Sebastián Adame ha añadido que, supuestamente, el actor lo rechazó por ser gay y hasta lo regañaba por hablarlo públicamente. El histrión ha negado esto en múltiples ocasiones, afirmando que lo apoyó tras saber la noticia.

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