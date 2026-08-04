Actor de Pasión de gavilanes se divorcia y ella huye del país junto a su hija: ¡Denunciado por violencia!

Un famoso actor, recordado por millones de televidentes por participar en Pasión de gavilanes, vuelve a la polémica y ahora no es por un tema de retiro si no por su divorcio. Aunado a esto, su expareja anuncia que se fue del país con su hija. ¿Por qué?

Actor de Pasión de gavilanes se divorcia y lo acusan / Redes sociales

¿Quién es el actor de Pasión de gavilanes que se divorció recientemente?

El actor cubano Mario Cimarro enfrenta un complicado proceso legal y familiar tras la separación de su esposa, la modelo eslovaca Bronislava Gregušová, luego de varias diferencias.

La noticia fue dada a conocer por la propia Gregušová en sus redes sociales, donde aseguró que tanto ella como la pequeña (hija de Mario) ya se encuentran en Bratislava, su ciudad natal, y listas para comenzar una nueva etapa de sus vidas

Aunque en un inicio se creyó que solo se trataba de un viaje temporal, la modelo afirmó que es una reubicación

permanente , algo que fue autorizado por un tribunal, alejando completamente a Mario de su vida.

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Bronislava Gregušová y Mario Cimarro / Redes sociales

¿De qué acusa Bronislava Gregušová al actor de Pasión de gavilanes, Mario Cimarro?

El pasado 1 de agosto Bronislava Gregušová compartió una historia de Instagram para confirmar que ya había llegado a Eslovaquia con su hija, explicando que el traslado fue posible gracias a una decisión judicial:

El proceso de divorcio sigue en curso y mi hija y yo, gracias a la decisión del tribunal, finalmente estamos en Eslovaquia. Bronislava Gregušová, vía redes sociales

Desde que comenzó el conflicto entre la pareja, Bronislava ha denunciado públicamente que durante su relación habría sido víctima de violencia doméstica.

Según el relato de la modelo, en varias ocasiones solicitó la intervención de las autoridades e incluso aseguró haber recibido protección judicial, además de que se habría emitido una orden de restricción para impedir que Mario Cimarro se acercara a ella.

Por último, cabe destacar que esta resolución, según lo dicho por Bronislava, no se relaciona a la denuncia por violencia , por lo que las otras diferencias legales seguirán su curso, al igual que su proceso de divorcio.

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Bronislava Gregušová y Mario Cimarro se separan / Redes sociales

¿Cuáles son las telenovelas de Mario Cimarro más conocidas?

Hasta ahora, Mario Cimarro no ha emitido declaraciones públicas respecto al mensaje compartido por su aún esposa ni sobre la autorización concedida por el tribunal.

El actor, considerado uno de los galanes más populares de las telenovelas, ha estado presente en diversos proyectos. Te hacemos una lista de sus más recordados:



Pasión de gavilanes,

Romeo y Julieta,

Vuelve temprano,

Los herederos del monte,

La traición, entre muchos otros.

Hace apenas unas semanas, Mario Cimarro sufrió la muerte de su pequeño de 14 años, anunciando la triste pérdida en sus redes sociales.

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