Actor de Hasta que el dinero nos separe estuvo al borde de la muerte por usar fármaco para adelgazar: “Hubo riesgo”

Rodrigo Vidal, de 53 años, regresa a las telenovelas después de 9 años de ausencia para integrarse a Sabor a ti, donde dará vida a “Segundo Irigoyen”. Para este personaje, el actor decidió imprimirle un toque personal y, como parte de su preparación, aumentó 8 kilos de peso.

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Rodrigo Vidal / Redes sociales

Rodrigo Vidal revela lo que vivió por abusar de un fármaco para adelgazar

En 2024, el actor sufrió una pancreatitis que estuvo a punto de costarle la vida. Rodrigo reveló que, en su intento por bajar de peso, utilizó Ozempic, sin embargo, el tratamiento no tuvo los resultados esperados y le provocó una afectación en el páncreas.

Rodrigo nos compartió cómo vivió el proceso de recuperar peso de manera saludable. “No hay que engordar comiendo hamburguesas, pizzas y refrescos, sino hacerlo con una alimentación sana y hacerlo con supervisión de un especialista, para que, cuando venga el momento de perder peso, sea más sencillo. Lo que haces es deshidratar tu cuerpo y ajustar la alimentación”.

El actor logró aumentar de peso gracias a una dieta que le dio un nutriólogo. “Llevamos 8 kilos, mi peso normal es de 78, y de ahí ya jugamos con el peso de 86. Lo que hice fue comer nutrientes como semillas secas, nuez, crema de cacahuate, aceite de oliva en las ensaladas, frutos secos y eso te sube mucho de peso. Tomé licuado de plátano, avena, y no tomar tanta agua, es una forma de comer para subir de peso sanamente”.

Rodrigo recomienda acudir con un especialista para no tener problemas como el que padeció hace 2 años.

“Afortunado de que estemos platicando esto, porque sí hubo riesgo de perder la vida. Hay que ver a un especialista, si te vas a poner un producto o vas a tomar una pastilla, primero ve con un experto a que te hagan los estudios para ver si tu cuerpo lo acepta. Por eso, por favor, no pongas en riesgo tu salud por nada”.

Rodrigo Vidal / Redes sociales

Nos contó por qué decidió tomar un producto para bajar de peso. “Lo que pasa es que me las recomendaron (pastillas) y además estaban muy de moda. Aunque siempre hay un riesgo siempre al ponerse algo en el cuerpo, en mi caso tuve mala suerte. Este producto le ha ayudado a mucha gente con diabetes, con sobrepeso, pero lo mejor siempre es ponerte algo natural, cuidar tu alimentación, hacer ejercicio y bajarás de peso”.

El histrión nos explicó que el tratamiento no le funcionó porque su cuerpo no lo aceptó. “No recuerdo técnicamente qué fue lo que pasó en mi cuerpo, pero la segunda vez que me lo pusieron ya no lo toleré. Tres meses estuve sin problema, pero luego lo vuelves a usar en la segunda etapa y ya no lo soporté.”.

Nos reveló qué era lo que sentía en esos momentos. “Haz de cuenta que te atraviesan con una lanza de adelante para atrás, comienzas con vómito y sudas frío, y un dolor intolerable que corrimos al hospital”.

Rodrigo nos compartió qué fue lo primero en lo que pensó al enterarse de que podría perder la vida por esta situación. “No tenía conciencia de que era la pancreatitis, yo lo que tenía era un fuerte dolor, y cuando estaba ahí fue que me enteré de que por este padecimiento podría haber un desenlace fatal. Por eso, hay que cuidar este órgano, porque es muy complicado un trasplante de páncreas, es muy raro que se logre”.

Sin embargo, asegura que no sintió miedo. “Afortunadamente no, porque ya todo estaba controlado. Ahora te das cuenta de que puedes llegar a afectar el páncreas gracias a todo lo que comes y bebes”.

Rodrigo Vidal / Redes sociales

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¿Cómo fue la recuperación de Rodrigo Vidal para su regreso a las telenovelas?

El actor nos contó en qué consistió el procedimiento al que se sometió y lo ayudó a salir adelante en esa situación tan delicada. “Fue un tratamiento de un ayuno seco, no puedes tomar ni agua, hasta que se te estabilice el páncreas.

Primero estás conectado por medio de sondas durante 10 días, para que te alimentes, después comienzas a tener una dieta súper blanda, un proceso muy difícil, porque sí te mueres de hambre. Me fui recuperando a lo largo de mucho tiempo, como 6 u 8 meses, hasta tener los niveles de manera normal”.

El histrión señaló que, gracias Dios, ya se encuentra perfecto, sin ningún problema y gozando la vida. “Hoy por hoy me encuentro muy bien, no tengo que darle seguimiento a ningún cuidado. Estoy perfecto, completamente recuperado y llevando al 100 por ciento mi vida”. El empresario dijo que afortunadamente no ha tenido ninguna complicación.

“Gracias a los cuidados de alimentación y de rutinas que hicieron que esté bien mi páncreas que resultó afectado”.

Sobre si necesita realizarse alguna revisión cada cierto tiempo para ver cómo va evolucionando su páncreas o si le quedó alguna secuela como diabetes o descontrol de niveles comentó: “No, nada, afortunadamente todo está perfecto”.

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Antes y después de Rodrigo Vidal / Archivo TVNotas

El gastroenterólogo Elías San Vicente nos habla del padecimiento de Pancreatitis aguda

“Es la inflamación del páncreas y un cuadro de dolor abdominal. Por eso, se lanzó la advertencia de vigilar cuando se esté administrando el medicamento (Ozempic), ya que si se encuentra que la vesícula tiene piedritas aumenta la posibilidad de desarrollar pancreatitis aguda”.

Señaló que este padecimiento puede poner en riesgo la vida. “Cuando la pancreatitis se clasifica con cuadros graves, tienen una mortalidad arriba del 10 por ciento. Se puede presentar debilidad, sarcopenia (pérdida progresiva de masa, fuerza y función muscular asociada al envejecimiento), y otras alteraciones metabólicas”.

Sobre si este producto Ozempic funciona para bajar de peso, respondió: “Todo depende de cada persona; la mayoría ha tenido el 70 u 80 por ciento de efectividad. Se utiliza para tratamientos de la diabetes y mantener los niveles de glucosa y el peso”.

En este caso, si el paciente baja o sube 8 kilos, puede presentar algún daño en su salud: “Mientras esté supervisado, y controlada la parte de glucosa, triglicéridos, colesterol, no debe haber problema. Por supuesto, cuando se pierde peso, también debe ser bajo vigilancia médica para no perder masa muscular”.

Respecto a las secuelas y si este padecimiento tiene cura, nos dijo: “Se recomienda, a los 3 meses, realizar una valoración. No se recomienda utilizar de nuevo el Ozempic ni ningún medicamento similar, ya que se puede tener de nuevo pancreatitis aguda. Es muy raro que el páncreas se regenere, todo depende del daño que sufrió. Con una pancreatitis aguda leve, este órgano presenta poco grado de afectación; sin embargo, cuando es grave se tiene una necrosis muy fuerte y no es posible recuperarlo. Se puede formar un quiste o el conducto pancreático se desconecta y se parte en 2; a esto se le llamada necrosis amurallada y se infecta. Por ello, se puede desarrollar diabetes tipo II, debido a que se genera insuficiencia pancreática (no se digieren los alimentos correctamente)”.

Respecto a los cuidados que debe tener una persona con esta condición, recomendó: “Evitar el consumo de alcohol y tabaco, porque te dañan el páncreas, vigilar el metabolismo, tener una dieta balanceada sin muchas grasas y mantener la glucosa estable”, concluyó.

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Gastroenterólogo Elías San Vicente / Cortesía

¿Qué es la pancreatitis aguda y qué riesgos tiene usar medicamentos para bajar de peso?

Es la inflamación de este órgano y se refiere a la respuesta inmune del cuerpo a una lesión o irritación.

Puede generar dolor, hinchazón y cambios en el funcionamiento del páncreas.

Sus síntomas son: Dolor en la parte superior del abdomen, que puede empeorar después de comer. El dolor se puede irrigar a la espalda y hombros. Sensibilidad a la hora de tocar el abdomen, fiebre, aceleración de los latidos cardiacos, vómito, náuseas y falta de aire.

Algunas causas podrían ser obstrucción del ducto biliar provocado por cálculos biliares, consumo excesivo de alcohol o tabaco, ciertos medicamentos, niveles altos de triglicéridos, o lesiones a causa de endoscopías, traumatismos o cirugías.

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Pancreatitis aguda / Captura de pantalla

La trayectoria de Rodrigo Vidal

Debutó en la telenovela Amor en silencio (1988), y de ahí participó en más de 25 melodramas como: Baila conmigo (1992), Dos mujeres un camino (1993), El premio mayor (1995), Hasta que el dinero nos separe (2009), La suerte de Loly (2021), entre otras.

En cine ha participado en 17 películas como: Vieja moralidad (1988), Jóvenes perversos (1991), El ganador (1992), Amnesia (1994), Pecado de una profesora (2008), entre otros.

Estuvo como participante en Top Chef VIP (2022). Ha trabajado como productor y conductor en los programas: La familia de mi ex (2017), Patricia: el secreto de una pasión (2020), ¿Qué dicen los famosos? (conductor, 2022).

Tiene el pódcast Este es mi desmoder, donde entrevista a invitados y personalidades de diferentes ámbitos. Lo produce con su esposa Karla. Y está a punto de estrenar la tercera temporada de este programa de YouTube.

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