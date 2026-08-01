Alfredo Adame no besaría otra vez a una actriz... ¡debido a su mal aliento! ¿A quién se refería el actor? VIDEO

El actor y conductor Alfredo Adame volvió a la polémica en redes sociales, pues reveló durante una entrevista cuál ha sido su mejor y su peor beso en una producción. El intérprete contó intensos detalles, sorprendiendo al público. ¿De quiénes habló?

Alfredo Adame revela su peor beso de telenovelas / Redes sociales

¿Quién es la actriz con la que más disfrutó Alfredo Adame besar en una telenovela?

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa de YouTube Pinky promise, donde Alfredo Adame fue cuestionado sobre diversas experiencias personales y profesionales.

En un primer acercamiento, le preguntaron sobre el mejor beso que tuvo en una telenovela, revelando tanto el nombre del proyecto, como el de la actriz:

El mejor beso fue con Christian Bach, en paz descanse, en una telenovela que hice que se llama ‘Bajo un mismo rostro’, que protagonizamos ella y yo. Alfredo Adame

Internautas recordaron la importante trayectoria de la actriz Christian Bach en la televisión mexicana. La intérprete murió en el 2019, tras una batalla silenciosa contra el cáncer.

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Bajo un mismo rostro, telenovela de Alfredo Adame y Christian Bach / Prime Video

Alfredo Adame exhibe a actriz que no quería besar por problemas de aliento

Otra parte que llamó la atención llegó cuando Alfredo Adame habló del peor beso que tuvo durante su carrera. El actor explicó que se trató de una actriz con la que compartió escenas en una telenovela, aunque aclaró que no era la protagonista, sino la segunda figura.

El conductor decidió no revelar la identidad de la actriz para evitar señalarla públicamente. Según relató, la intérprete acostumbraba comer antes de grabar las escenas románticas y, desde su perspectiva, eso ocasionaba un problema de mal aliento que hacía incómodos los besos frente a las cámaras:

Y el peor beso, no voy a decir el nombre, pero fue a una actriz; no era la protagónica, era la segunda. Era una actriz que iba a haber beso, y ella iba por sus cacahuates japoneses, el peor beso que me ha tocado fue ese. Alfredo Adame

En comentarios intentaron atinar el nombre de la actriz, especulando entre varias famosas:



"¿Pudiera ser Lourdes Munguía?”,

"¿Será una de La rosa de Guadalupe?”

Cabe señalar que estos son solo rumores y teorías hechas por los seguidores, por lo que no hay información oficial acerca del nombre. ¿A quién crees que se refiere?

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¿Cuáles son las telenovelas de Alfredo Adame más conocidas?

La carrera de Alfredo Adame como actor de telenovelas es bastante amplia, para ayudarte a pensar en algunos posibles nombres de actrices a las que se refiere el “Golden boy”, te mencionamos algunas de sus trabajos más importantes:



De frente al sol (1992),

(1992), Más allá del puente (1993-1994),

(1993-1994), Bajo un mismo rostro (1995),

(1995), Las vías del amor (2002-2003),

(2002-2003), En nombre del amor (2008-2009),

(2008-2009), Cuando me enamoro (2010-2011),

(2010-2011), Dos hogares (2011-2012),

(2011-2012), Por amar sin ley (2018), entre muchas otras.

¿Ya sabes el nombre?

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