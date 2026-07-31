Alfredo Adame se burla del ataque armado contra Karely y su esposo, Jhon Echeverry : “No llores, silicón”

Hace algunos días, se reportó que Karely y su esposo, Jhon Echeverry, fueron víctimas de un robo e intento de secuestro en Nuevo León. Afortunadamente, la pareja está bien y el asunto no pasó de pérdidas materiales.

Si bien la mayoría se solidarizó con ellos, hubo quien no dudó en burlarse de la situación. Se trata de Alfredo Adame, quien utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje a la influencer. Te contamos qué dijo.

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Alfredo Adame opina del ataque armado contra Karely / Redes sociales

¿Cómo fue el ataque armado contra Karely y su esposo, Jhon Echeverry?

Según información de diversos medios, todo ocurrió durante la madrugada del martes 29 de julio. Se informó que un grupo de siete hombres ingresó al domicilio de Karely y su esposo, Jhon Echeverry, ubicado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Supuestos testigos declararon que los agresores portaban armas de fuego. Echeverry presuntamente enfrentó a los malhechores para impedir que se llevaran a la creadora de contenido. Se mencionó que hubo disparos, lo que llevó a los vecinos a llamar a las autoridades. Eso obligó a los delincuentes a huir de la escena.

Posteriormente, el fiscal Flores Saldívar informó en una conferencia de prensa que la pareja había sufrido un robo con violencia por la cantidad de 20 mil pesos en efectivo. También confirmó que el esposo de Karely sí fue agredido durante el hecho. Solo sufrió un leve golpe.

Tras los hechos, Karely lanzó un comunicado para anunciar que estaba bien y que iría “hasta las últimas consecuencias” para hacer justicia. Hay mucha especulación sobre el tema: algunos dicen que fue un tema de “derecho de piso” y otros creen que lo inventó para llamar la atención.

Hasta el momento, no hay detenidos por el caso. En tanto que las autoridades están trabajando para localizar a los responsables y esclarecer más la situación.

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Karely Ruiz y su esposo sufrieron un ataque armado / Redes sociales

Esto dijo Alfredo Adame sobre el ataque armado contra Karely y su esposo

Para nadie es un secreto que Alfredo Adame tiene conflictos con Karely y su esposo. Por ello, nadie se sorprendió del ácido comentario que hizo acerca del ataque armado que sufrieron los creadores de contenido.

A través de Instagram, compartió una publicación hecha por uno de sus clubes de fans. En dicho post, le recomendaban a Karey que no llorara por lo perdido, ya que lo podrá recuperar con su contenido para adultos.

“¡No llores silicón! Tranquila... con 4 Chupa Chups recuperas lo perdido” Fans de Alfredo Adame

Aunque la declaración no fue hecha directamente por Adame, el apoyo y difusión que le dio causaron mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos le dieron la razón, otros simplemente le dijeron que era una falta de respeto.

¿Por qué Alfredo Adame no soporta a Karely?

En marzo, Alfredo Adame denunció haber sido agredido por el esposo de Karely. Según se dijo en ese entonces, todo comenzó después de que la influencer viera pasar al actor y le gritara que ojalá perdiera la pelea con Carlos Trejo en el Ring Royale.

Mientras Alfredo le contestaba, Jhon Echeverry le habría soltado un golpe por la espalda y para después huir de la escena. Tras esto, el colombiano dijo no arrepentirse del hecho y que lo hizo por las veces en las que el también DJ denigró a su esposa.

El ganador de ‘La granja VIP’ tachó de cobarde a Jhon y anunció que ejercería acciones legales. Hasta el momento, se desconoce si realmente lo hizo.

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