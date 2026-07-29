¿Karely está grave? Revelan su estado de salud tras ataque armado en su mansión

Lo que comenzó como rumores sobre un supuesto intento de secuestro terminó siendo un violento asalto en la residencia de Karely. La influencer de Monterrey fue atendida por cuerpos de emergencia tras los hechos, mientras que autoridades confirmaron qué fue lo que se llevaron los delincuentes y cómo se encuentran ella, su pareja y su pequeña hija.

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Karely / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó en la mansión de Karely durante la madrugada?

La mañana de este 29 de julio, Karely alarmó a sus seguidores cuando trascendió la noticia de un presunto intento de secuestro en su domicilio. Sin embargo, más tarde las autoridades aclararon que se trató de un asalto ocurrido en su residencia ubicada en San Nicolás, Nuevo León.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:45 de la madrugada, cuando varios hombres irrumpieron en la propiedad de la empresaria e influencer. Las versiones difundidas señalan que al menos siete sujetos armados ingresaron al domicilio de Karely de manera organizada. Testigos aseguraron que los presuntos delincuentes llegaron preparados y sometieron el entorno para llevar a cabo el robo.

Durante el incidente, la pareja de la influencer, el DJ y productor colombiano Jhon Echeverry, habría intentado impedir que los hombres se llevaran objetos de valor e incluso evitar que la situación escalara contra su familia.

Vecinos de la zona reportaron haber escuchado gritos y una intensa movilización de autoridades durante la madrugada. Algunas versiones incluso mencionan detonaciones, lo que incrementó la alarma entre los habitantes cercanos a la residencia.

La rápida respuesta de corporaciones municipales y estatales habría provocado que los responsables abandonaran el lugar antes de concretar algún otro acto violento, según los informes compartidos hasta el momento.

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¿Cuál es el estado de salud de Karely tras el asalto en su casa?

Tras la difusión del caso, surgió una de las preguntas que más interesó a los seguidores de la creadora de contenido: cómo se encuentra Karely después del violento episodio que vivió dentro de su hogar.

De acuerdo con información difundida por el reportero Ray Elizalde, la influencer recibió atención por parte de elementos de Protección Civil que acudieron al lugar de los hechos. No obstante, aclaró que la joven de 25 años no sufrió lesiones de gravedad.

“Podemos confirmar que Karely se encuentra en buen estado de salud. Sí fue atendida en este sitio por personal de Protección Civil de San Nicolás”, informó el comunicador sobre el estado de la popular influencer regiomontana.

Aunque el susto fue enorme, los primeros reportes indican que Karely logró salir físicamente ilesa de una situación.

Ray Elizalde sobre Karely

¿Cómo se encuentra la hija de Karely y qué pasó con Jhon Echeverry?

Además de la preocupación por Karely, muchos usuarios en redes sociales preguntaron por la seguridad de su hija, quien también se encontraba en el domicilio al momento del asalto.

Las autoridades fueron claras al informar que tanto la influencer como la menor resultaron ilesas. De acuerdo con el reporte oficial, no se registró ninguna agresión física directa contra ellas durante la irrupción de los hombres armados.

El comunicado señala que “al momento de la irrupción se encontraban en el domicilio el masculino afectado, así como su esposa e hija, descartándose cualquier agresión o daño físico hacia las mismas”.

Quien sí resultó lesionado fue Jhon Echeverry. Según la versión oficial, el productor musical recibió un golpe en la cabeza cuando intentó enfrentar la situación dentro de la vivienda.

“El afectado señaló que fue agredido en la cabeza por uno de los hombres que ingresaron a su domicilio”, detallaron las autoridades sobre el estado de la pareja sentimental de Karely.

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¿Qué le robaron a Karely durante el asalto?

Durante el asalto a la residencia de Karely, los presuntos responsables lograron apoderarse de aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, además de joyería y diversos aparatos electrónicos, según informó el gobierno de San Nicolás en un comunicado oficial.

Las autoridades también revelaron que uno de los delincuentes interrogó directamente a Jhon Echeverry sobre la ubicación de dinero dentro de la vivienda, un detalle que ha llamado la atención dentro de las investigaciones sobre el caso.

Mientras las corporaciones de seguridad continúan recabando información para esclarecer cómo ocurrió el robo, los reportes oficiales señalan que Karely, su hija y el resto de su familia se encuentran fuera de peligro tras los momentos de angustia que vivieron durante la madrugada.