Karely explota contra albañil que habría desaparecido con 200 mil pesos; ofrece recompensa para encontrarlo

La denuncia de Karely encendió las alarmas. La creadora de contenido aseguró que fue víctima de un presunto fraude luego de contratar a un albañil que, según su versión, recibió más de 200 mil pesos como anticipo para una obra de construcción y desapareció sin concluir el trabajo.

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Karely / Foto: Redes sociales

¿Por qué Karely denunció que un albañil le habría robado más de 200 mil pesos?

La denuncia de Karely surgió luego de que explicara que contrató a un albañil identificado como Marco A. Ruiz para realizar una obra de construcción. De acuerdo con la influencer, el trabajador recibió un anticipo superior a los 200 mil pesos, pero dejó el proyecto inconcluso y posteriormente dejó de responder.

Convencida de que había sido víctima de un engaño, la creadora de contenido publicó una fotografía del hombre y pidió apoyo para localizarlo. Además, aseguró que ofrecería una recompensa a quien proporcionara información sobre su paradero.

Karely Ruiz “Chicos Alguien conoce este señor ? Es de Monterey, un albañil que le pagamos por un trabajo más de 200.000 y se desapareció, recompensa por quien sepa de él se llama Marco A Ruiz, la verdad ya estoy cansada de la gente que roba!! Por favor ayúdenme a compartir y dar con el”.

La publicación rápidamente comenzó a compartirse entre sus seguidores y acumuló cientos de reacciones, mientras varios usuarios aseguraban haber vivido situaciones similares con contratistas o trabajadores de la construcción.

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¿Qué respondió Karely a quienes la criticaron por confiar en el trabajador?

Tras hacerse viral la publicación, Karely también recibió comentarios de personas que cuestionaban por qué entregó una cantidad tan elevada antes de terminar la obra.

Ante esas críticas, la influencer explicó que entregar anticipos es una práctica común en este tipo de trabajos y lamentó que muchos responsabilicen a quien denuncia en lugar de enfocarse en quienes presuntamente incumplen los acuerdos.

Visiblemente decepcionada, respondió con un nuevo mensaje en el que dejó clara su postura:

"¿Por qué me juzgan por confiar en las personas? Como siempre la gente culpando a la ‘víctima’, no es el dinero, es la acción y tanta gente que sí es honesta y necesita el trabajo. Hay gente como esa se aprovecha. No es la primera vez que me pasa y no me culpo, la neta confío mucho en las personas, malamente, pero ya”. Karely Ruiz

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¿Karely ya presentó una denuncia por el presunto fraude?

Hasta ahora, Karely no ha informado públicamente si presentó una denuncia formal ante las autoridades por el presunto fraude o incumplimiento relacionado con la obra.

Por el momento, la influencer únicamente ha utilizado sus plataformas digitales para intentar localizar al trabajador, solicitando el apoyo de sus seguidores y ofreciendo una recompensa a quien pueda proporcionar información sobre su ubicación.