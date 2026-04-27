Kim Shantal responde a rumores de embarazo tras pelea con Karely en Supernova 2026: ¿Así se subió al ring?

¿Kim Shantal peleó embarazada contra Karely en Supernova: Génesis 2026? La influencer rompió el silencio, luego de que surgieron diversos rumores en torno al tema, ¿qué pasó? Te contamos los detalles.

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Luego de su combate contra Karely, Kim Shantal habla sobre versiones que apuntaban a un posible embarazo durante la pelea. / Redes sociales

¿Cómo le ganó Karely a Kim Shantal en Supernova: Génesis 2026?

La esperada pelea entre Kim Shantal y Karely se llevó a cabo, luego de que la influencer de la plataforma de contenido exclusivo tomó el lugar de Lupita Villalobos, quién se vio obligada a no boxear por problemas de salud al ser diagnosticada con un hematoma subdural, que es una acumulación de sangre entre la cubierta y la superficie del cerebro, según Medline Plus.

Ante esto, Kim Shantal peleó primero de forma improvisada contra Milica, pues la creadora de contenido originaria de Tijuana, Baja California, tomó el lugar de Ari Geli por temas de salud. En esta pelea, Milica se impuso ante la exparticipante de La granja VIP.

Kim Shantal regresó para medirse ante Karely en un combate que se extendió a los tres rounds. Al finalizar, el jurado determinó por decisión dividida que Karely era la ganadora de la noche.

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¿Embarazo en el ring? Kim Shantal rompe el silencio tras pelea con Karely en Supernova: Génesis 2026. / Redes sociales

¿Qué dijo Kim Shantal sobre si está embarazada?

Los rumores sobre un presunto embarazo de Kim Shantal surgieron por supuestos cambios físicos, donde destacaron que sobresalía una pancita. Además, durante su entrenamiento previo a la pelea con Karely en Supernova: Génesis 2026, en el que estuvo presente TVNotas, a la influencer se le bajó la presión bajó y su cuerpo colapsó dentro del ring.

En la imagen se observa a varias personas de su equipo rodeándola mientras permanece recostada sobre la lona, con las cuerdas del ring en primer plano y la pantalla del evento al fondo. Algunos se inclinan para asistirla directamente, mientras otros permanecen de pie atentos a lo que ocurre. En medio de la situación, quienes se encontraban cerca comenzaron a auxiliarla echándole aire con una toalla.

Posteriormente durante una entrevista con medios Kim Shantal fue cuestionada sobre un posible embarazo y terminó con los rumores al decir que no está embarazada, además, resaltó que le hicieron las pruebas necesarias para poder subirse al ring a pelear con Karely.

“No manches, ¿de qué será? No, parezco una tripa en huesos. Me acaban de hacer la prueba de embarazo, también me hicieron estudios y salí muy bien de todo”, dijo Kim Shantal para desmentir las versiones de un presunto embarazo.

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Supernova: Génesis 2026: Kim Shantal habla de rumores de embarazo tras enfrentar a Karely. / Redes sociales

¿Quién ganó en Supernova: Génesis 2026?

La función de Supernova: Génesis 2026 reunió a distintos creadores y figuras en una cartelera que se desarrolló con cambios de último momento y decisiones tanto del réferi como del jurado. A lo largo de la noche, los combates se definieron por detenciones, nocauts y tarjetas, marcando el rumbo de cada enfrentamiento hasta el cierre con la pelea estelar.



Milica vs Kim Shantal ( GANADORA: Milica ) – resultado por decisión del réferi tras combate iniciado como reemplazo de último momento

) – resultado por decisión del réferi tras combate iniciado como reemplazo de último momento Nando vs ‘el Abraham’ ( GANADOR: ‘el Abraham ’) – detención del réferi en el segundo round

’) – detención del réferi en el segundo round Lonche vs Willito ( GANADOR: Willito ) – detención del réferi en el segundo round

) – detención del réferi en el segundo round Kim Shantal vs Karely ( GANADORA: Karely ) – decisión dividida del jurado tras tres rounds

) – decisión dividida del jurado tras tres rounds Aarón Mercury vs Mario Bautista ( GANADOR: Aarón Mercury ) – nocaut

) – nocaut Alana Flores vs Flor Vigna (GANADORA: Flor Vigna) – decisión unánime del jurado tras cuatro rounds, quitándole el invicto a la mexicana que anunció su retiro del box.

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