Kim Shantal responde a rumores de embarazo tras pelea con Karely en Supernova 2026: ¿Así se subió al ring?
Kim Shantal aclara si peleó embarazada en Supernova: Génesis 2026, donde se enfrentó con Karely. Esto fue lo que dijo la influencer.
¿Kim Shantal peleó embarazada contra Karely en Supernova: Génesis 2026? La influencer rompió el silencio, luego de que surgieron diversos rumores en torno al tema, ¿qué pasó? Te contamos los detalles.
No te pierdas: Gala Montes desata críticas por celebrar derrota de Alana Flores frente a Flor Vigna en Supernova Génesis 2026
¿Cómo le ganó Karely a Kim Shantal en Supernova: Génesis 2026?
La esperada pelea entre Kim Shantal y Karely se llevó a cabo, luego de que la influencer de la plataforma de contenido exclusivo tomó el lugar de Lupita Villalobos, quién se vio obligada a no boxear por problemas de salud al ser diagnosticada con un hematoma subdural, que es una acumulación de sangre entre la cubierta y la superficie del cerebro, según Medline Plus.
Ante esto, Kim Shantal peleó primero de forma improvisada contra Milica, pues la creadora de contenido originaria de Tijuana, Baja California, tomó el lugar de Ari Geli por temas de salud. En esta pelea, Milica se impuso ante la exparticipante de La granja VIP.
Kim Shantal regresó para medirse ante Karely en un combate que se extendió a los tres rounds. Al finalizar, el jurado determinó por decisión dividida que Karely era la ganadora de la noche.
No te pierdas: Supernova Génesis 2026: Mario Bautista sufre fractura tras ser noqueado por Aarón Mercury; publica alarmante FOTO
¿Qué dijo Kim Shantal sobre si está embarazada?
Los rumores sobre un presunto embarazo de Kim Shantal surgieron por supuestos cambios físicos, donde destacaron que sobresalía una pancita. Además, durante su entrenamiento previo a la pelea con Karely en Supernova: Génesis 2026, en el que estuvo presente TVNotas, a la influencer se le bajó la presión bajó y su cuerpo colapsó dentro del ring.
En la imagen se observa a varias personas de su equipo rodeándola mientras permanece recostada sobre la lona, con las cuerdas del ring en primer plano y la pantalla del evento al fondo. Algunos se inclinan para asistirla directamente, mientras otros permanecen de pie atentos a lo que ocurre. En medio de la situación, quienes se encontraban cerca comenzaron a auxiliarla echándole aire con una toalla.
Posteriormente durante una entrevista con medios Kim Shantal fue cuestionada sobre un posible embarazo y terminó con los rumores al decir que no está embarazada, además, resaltó que le hicieron las pruebas necesarias para poder subirse al ring a pelear con Karely.
“No manches, ¿de qué será? No, parezco una tripa en huesos. Me acaban de hacer la prueba de embarazo, también me hicieron estudios y salí muy bien de todo”, dijo Kim Shantal para desmentir las versiones de un presunto embarazo.
No te pierdas: Aaron Mercury, tras ser encañonado por robo, se previene por si acaso: "...acabar con la vida de alguien”
¿Quién ganó en Supernova: Génesis 2026?
La función de Supernova: Génesis 2026 reunió a distintos creadores y figuras en una cartelera que se desarrolló con cambios de último momento y decisiones tanto del réferi como del jurado. A lo largo de la noche, los combates se definieron por detenciones, nocauts y tarjetas, marcando el rumbo de cada enfrentamiento hasta el cierre con la pelea estelar.
- Milica vs Kim Shantal (GANADORA: Milica) – resultado por decisión del réferi tras combate iniciado como reemplazo de último momento
- Nando vs ‘el Abraham’ (GANADOR: ‘el Abraham’) – detención del réferi en el segundo round
- Lonche vs Willito (GANADOR: Willito) – detención del réferi en el segundo round
- Kim Shantal vs Karely (GANADORA: Karely) – decisión dividida del jurado tras tres rounds
- Aarón Mercury vs Mario Bautista (GANADOR: Aarón Mercury) – nocaut
- Alana Flores vs Flor Vigna (GANADORA: Flor Vigna) – decisión unánime del jurado tras cuatro rounds, quitándole el invicto a la mexicana que anunció su retiro del box.
No te pierdas: Supernova Génesis 2026: Filtran millonario pago que recibirían los peleadores, ¿quién gana más?
@eljunket
Kim Shantal confirmó que se encuentra en perfecto estado de salud tras el desvanecimiento que sufrió ayer durante su entrenamiento para Supernova, aprovechando para desmentir categóricamente los rumores de un posible embarazo. La influencer anunció que mañana estrenará un documental donde detalla todo su proceso y las dificultades de su preparación para subir al ring; sin embargo, la incertidumbre reina, ya que confesó no saber qué pasará en el evento oficial debido a que Karely Ruiz no se presentó a la ceremonia de pesaje. Kim dejó claro que ella está lista, pero la ausencia de su oponente pone en duda el combate más esperado del año. #KimShantal #Supernova #KarelyRuiz #ElJunket #Espectaculos♬ original sound - Junket