Aaron Mercury, tras ser encañonado por robo, se previene por si acaso: "...acabar con la vida de alguien”

El jueves 26 de marzo por la noche, Aaron Mercury fue víctima de robo al lado de su madre. El influencer alarmó a sus fanáticos luego de haber dado a conocer que a su mamá y a él los habían interceptado sujetos armados mientras salían de una plaza comercial y pasaron un momento preocupante, ya que los delincuentes los encañonaron. El creador de contenido reconoció que sigue asustado por lo ocurrido y nos contó las precauciones que ha tomado tras el desafortunado incidente.

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Aaron Mercury reportó que fue víctima de robo / Archivo TVNotas

¿Cómo se protege Aaron Mercury ante la inseguridad?

Para protegerse en caso de que cualquier persona trate de hacerle daño nuevamente, ahora Aaron Mercury, exparticipante de La casa de los famosos México, carga con gas pimienta cuando sale a la calle y tiene contemplado contratar seguridad. El influencer aseguró que no dudaría en defenderse, pero teme que pueda ocurrir una tragedia.

El exhabitante de La casa de los famosos México 2025 expresó:

“Si alguien me ataca directamente e intenta terminar con mi vida, me defenderé. Lo que sí me da cosa es que, por hacerlo, tenga que acabar con la vida de alguien más. No podría vivir con eso”. Aaron Mercury

Además, el creador de contenido reveló:

Aaron Mercury “Luego de lo que me pasó, ahora voy con la ventana arriba (sonríe), aunque no les negaré que sigo ciscado. De repente veo chavitos y volteó a verlos (mirada misteriosa), pero ya implementé una medida de seguridad. Traigo gas pimienta entre mis cosas. Nunca está de más. Ya lo había traído antes, solo que lo dejé de cargar. Este ayuda a inhabilitarlos y podría evitar que pasen cosas peores”.

Aaron Mercury / Redes sociales

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¿Qué le robaron a Aaron Mercury y su mamá?

Aaron Mercury nos reveló que sus nervios y el trauma lo llevaron a idear varios escenarios que lo ayudaran a salvarse. “Por un instante, la mente pasa por mil cosas. Primero piensas que es broma y luego en posibilidades. Dije: ‘Volteo hacía enfrente, arranco y a la chingada’. Sin embargo, había más coches. Era un lugar de tráfico. Ya lo tienen bien planeado. También pensé: ‘¿Y si se le va la onda? Intento estar lo más tranquilo, pero ¿qué tal y se altera? ¿Qué hago?’. Sobre todo, porque se veían muy novatos. A esos hay que tenerles más miedo”.

Aaron se quedó tranquilo de que la identificación oficial que se llevaron no estaba actualizada con sus datos. “Me quitaron mi cartera con mis cosas adentro, como el INE. Afortunadamente mi credencial tenía otra dirección. También se llevaron mi celular, dinero que tenía por ahí, un anillo, el reloj, una cadena y hasta les di el tag para pasar por la Supervía (ríe). A mi mamá le quitaron la Visa”. Compartió las palabras que le brindó a su mamá para mantenerla tranquila y evitar una crisis de pánico. “Si la hubieran apuntado a ella, definitivamente no hubiera tenido la misma calma. Cuando la tienes aquí (la pistola; señala su cabeza), sabes que eres tú, pero al tratarse de un ser querido, las cosas cambian. Lo que le dije a mi mamá al verla llorar y alterada fue: ‘¿Estás bien, ma? Tranquila’”.

Aunque la experiencia fue shockeante, ya le dio vuelta a la página y aprendió de lo vivido. “Me sorprendí por haber reaccionado tranquilamente. Siento que a veces la mente hace bloqueos y como que no me pasó a mí. Sucedió y ya, ni modo. Dentro de lo que cabe, las cosas salieron ‘bien’. O sea, sí estuvo feo y la pasé muy mal en ese momento, pero ya pasó. Lo único que hice fue recuperar lo que se perdió. Todo quedó en una pérdida material”. Con el fin de estar más protegido, Mercury agregó que no descarta contratar guardaespaldas: “Mi plan es, cada que vaya a un evento, llevar seguridad. Si salgo a la calle por mi gusto, no lo veo tan necesario. Ahora que hago box, mis 2 manos son armas blancas (ríe)”.

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Aaron Mercury con su mamá, Nancy González / Archivo TVNotas

Supernova: ¿Cómo se prepara Aaron Mercury para la pelea contra Mario Bautista y cuándo es?

Por otra parte, habló de la preparación para su próxima pelea contra Mario Bautista en el evento Supernova: Genesis, que se llevará a cabo en la Arena CDMX el domingo 26 de abril. “Ando entrenando full. Hace unos días, entrené muy duro y, por primera vez, vomité en un entrenamiento. Hice demasiado cardio, trote estacionario y en la barra, donde se hacen unos movimientos con unas cuerdas. ¡Estuvo horrible!”.

El influencer ha compartido en sus redes sociales videos de sus enfrentamientos para el encuentro en el ring.

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Aaron Mercury vs Mario Bautista en el Supernova génesis / Archivo TVNotas

¿Quién es Aaron Mercury?

Como cantante, ha lanzado varios sencillos, entre ellos: “Súper conectados” (2022), “Bien” (2022), “Apaga la luz” (2023) y “Pure coconut” con Miranda Santizo (2024).

Lo nombraron como uno de los rostros más bellos de 2024.

Fue uno de los habitantes de la tercera temporada de La casa de los famosos México (2025, foto).

Lo veremos en Supernova: Genesis 2026.

Cuenta con 6.3 millones de seguidores en Instagram, 20.1 millones en TikTok, 3.8 millones en Facebook y 827 mil suscriptores en YouTube.

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