Fey furiosa con su primo Mario Bautista por pelea con Aarón Mercury en el Supernova Génesis 2026: “Horrible”

Pese a que la pelea de Mario Bautista contra Aarón Mercury en el Supernova Génesis fue hace varias semanas, el encuentro sigue dando de qué hablar. Ahora la cantante Fey reveló estar disgustada por esto.

La artista calificó de “horrible” la pelea de su primo, Mario Bautista, contra el influencer. ¿Cuál fue la razón? Esto dijo.

Fey reveló no haberle gustado nada la pelea de Aarón Mercury con su primo Mario Bautista. / Foto: Captura de pantalla.

Puedes leer: ¿Luis García obsesionado con Fey? Su esposa lo exhibe y lanza advertencia: “No tiene dinero

¿Por qué fue al hospital Mario Bautista tras su pelea con Aarón Mercury en el Supernova Génesis 2026?

Mario Bautista y Aarón Mercury protagonizaron una pelea en el Supernova Génesis 2026 el pasado 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

El encuentro solamente duró poco menos de dos minutos con la victoria de Aarón Mercury derrotando al cantante.

Tras su pelea, Bautista anunció una fuerte fractura en la mano derecha por el impacto en el primer y único round de este encuentro.

Días después, el artista mencionó que tuvo que acudir de emergencia al hospital, ya que fue operado de la mano derecha tras presentar una fractura, por lo que tuvo que ser intervenido para una cirugía.

Mario Bautista y Aarón Mercury tuvieron una pelea en el Supernova Génesis 2026. / Foto: Redes sociales.

También puedes leer: Mario Bautista enloquece las redes con candente FOTO, ¿regalo por el 10 de mayo?: “Feliz día a tu madresota”.

¿Qué dijo Fey sobre la pelea de Mario Bautista contra Aarón Mercury en el Supernova Génesis 2026?

Durante un encuentro con los medios de comunicación para promocionar su gira de conciertos, a la cantante Fey se le preguntó su opinión sobre la pelea que protagonizó su primo Mario Bautista y Aarón Mercury.

La cantante se mostró disgustada por el encuentro y lo calificó de “horrible”, mencionando que “no le gusta nada”.

“No, no me gusta nada. Me parece horrible”. Fey.

Antes de pasar a la siguiente pregunta, Fey detalló por qué le parece horrible el que su primo, Mario Bautista, se haya enfrentado a Aarón Mercury.

“Me parece horrible porque tú sabes cómo es como prima, sobrina, como mamá (…) estar viendo que se pegan dos personas, está muy fuerte porque no son profesionales”. Fey.

La artista dejó ver su disgusto por la pelea, ya que tanto Aarón como Mario no son profesionales de dicho deporte.

“Eso es lo que te da mucho miedo, porque cuando la gente es profesional es otra cosa”. Fey.

Por último, Fey mencionó tenerle cariño a su primo Mario Bautista, pero prefiere verlo haciendo lo que se dedica.

“Lo amo, lo adoro, lo quiero, pero lo quiero ver siempre cantando con su carita bien, que no lo vayan a tranquear y que no se metan a hacer cosas que no tienen sentido”. Fey.

Agregó que ya habló con él tras su pelea y le mencionó lo mismo que declaró ante los medios de comunicación. La artista no detalló cuál fue la respuesta que le dio Mario ante esto.

Puedes leer: ¿Aarón Mercury ya tiene novia? Sorprende a su mamá con este inesperado anuncio en pleno Día de las Madres

¿Cuál es la trayectoria de Fey?

La cantante Fey es una destacada artista de música pop y un icono de los años 90 por las melodías que dejó.

La cantante actualmente tiene 52 años de edad. Saltó a la fama y se dio a conocer en 1995 con su álbum homónimo y el éxito ‘Media naranja’.

‘Tierna noche’ fue su segundo disco donde todavía despuntó su carrera musical, ya que lanzó el tema ‘Azúcar amargo’.

Pese al tiempo, actualmente se mantiene vigente como estrella del pop en México.

A lo largo de su carrera ha compartido escenarios con distintas estrellas del pop mexicano e internacionales como: JNS y Marta Sánchez.

Actualmente, no se le conoce alguna pareja sentimental a la cantante, por lo que mantiene su vida amorosa en secreto.

Muchas personas desconocían que la cantante Fey y el artista Mario Bautista son primos. Durante varios años, se especuló que la relación familiar de ambos era de tía y sobrino.

Sin embargo, los cantantes han señalado ser primos, ya que sus madres son hermanas. Tanto Fey como Mario han manifestado tener una buena relación.