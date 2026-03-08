De luto, Fey rompe en llanto devastada en pleno concierto por la muerte de su abuela

La cantante Fey atraviesa un momento de profunda tristeza en medio del arranque de su gira ‘Fey hits tour’ por Estados Unidos. La intérprete de éxitos noventeros perdió a su abuela este miércoles, justo cuando se preparaba para comenzar una serie de conciertos fuera de México.

Aun así, decidió subir al escenario en Nueva York, donde vivió un momento muy emotivo al dedicarle el show y despedirse entre lágrimas públicamente de ella frente a sus fans.

Mira: Fey pide boleto para ver a Mon Laferte; solo se toma foto, hace desplante a Yalitza Aparicio y se va del show

Fey llora la muerte de su abuela en su show en Nueva York / Redes sociales

¿De qué murió la abuela de Fey?

Aunque la noticia tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, Fey explicó que la partida de su abuela a los 97 años era algo que la familia ya veía venir. En una entrevista con el programa “Hoy en día”, Fey confesó que, aunque el dolor es grande, había tenido tiempo para despedirse y disfrutar de sus últimos momentos juntas.

La artista no reveló la causa exacta de la muerte, pero dejó claro que la familia sabía que el momento estaba cerca. Por ello, durante mucho tiempo procuró pasar cada instante posible con ella y guardar recuerdos que ahora atesora con especial cariño.

“Me siento como en una burbuja flotando… sabíamos que ya iba a suceder. Nos llevamos despidiendo de ella mucho tiempo y disfrutándola cada día de la vida como nunca”, compartió.

Fey también reveló que conserva muchísimos videos de su abuela, incluso más que de otras personas cercanas. En ellos aparecen bailando, cantando y compartiendo momentos cotidianos que ahora tienen un valor enorme para la cantante.

La relación entre ambas era muy especial. Tras la muerte de su madre, Josefina Gil, en 2008 a causa del cáncer, su abuela se convirtió en un pilar emocional muy importante para ella.

Checa: ¿Regina Murguía, integrante de JNS, habla pestes de Fey?: “Un poquito difícil”

Fey llora la muerte de su abuela en su show en Nueva York / Redes sociales

Así rompió en llanto Fey durante su concierto en Nueva York

A pesar del dolor, Fey decidió cumplir con su compromiso profesional y presentarse en el primer concierto de su gira en Nueva York. Sin embargo, hubo un momento del show que conmovió profundamente al público.

En medio del espectáculo, la cantante hizo una pausa para hablar de su abuela y pedir ayuda a sus fans para despedirse de ella. Visiblemente conmovida, compartió unas palabras que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

“Estoy bien emocionada. De todos ustedes les pido con todo el amor del mundo que me ayuden a cantarle y a despedirme de la hermosa mujer que es mi abuelita. Abrió sus alitas y se fue al cielo. Está con mi mamá, con su esposo y con muchos angelitos que ustedes también tienen en el cielo”, dijo.

El público respondió de inmediato y acompañó a la artista cantando, mientras ella intentaba contener las lágrimas sobre el escenario.

Para Fey, dedicarle el inicio de su gira fue una manera de honrar su memoria. “Fue hermoso poder dedicarle este inicio y saber que siempre va a estar conmigo cuidándome. Ahora están todas ahí cuidándome juntas esas mujeres”, expresó.

Mira: Fey niega haber trabajado con Apio luego de que el cantante la tachara de diva

Fey solicitó boletos para la presentación de Mon Laferte y Yalitza Aparicio / @cabaretmexico y @landooJoan

¿Dónde y cuando se presentará Fey con Hits tour?

Fey estará celebrando sus 30 años de trayectoria con una serie de conciertos que recorrerán diversas ciudades de Estados Unidos durante el mes de marzo y las principales capitales de Sudamérica en abril. Hasta el momento no ha confirmado fechas para México, pero seguramente lo hará durante el transcurso del año.

A continuación, el calendario completo de sedes:

Estados Unidos (Marzo)

5: New York, NY – Irving Plaza

7: Chicago, IL – Copernicus Center

8: Gary, IN – Hard Rock Live Northern Indiana

12: Fresno, CA – Warnors Theatre

13: San Diego, CA – The Sound (¡Nueva fecha!)

19: McAllen, TX – McAllen Performing Arts Center

20: Houston, TX – Arena Theatre

22: Dallas, TX – House of Blue

26: Reno, NV – Silver Legacy Resort Casin

27: Modesto, CA – Gallo Center for the Arts

29: Anaheim, CA – Grove of Anaheim

Sudamérica (Abril)



19: Caracas, Venezuela – Centro Eventos Tamanaco

24: Santiago, Chile – Teatro Caupolicán

25: Lima, Perú – Anfiteatro Parque de la Exposición

27: Buenos Aires, Argentina – Gran Rex (¡Nueva fecha!)

28: Montevideo, Uruguay – Teatro Metro (¡Nueva fecha!)

Mira: Integrante de Magneto rompe en llanto luego de recordar su ruptura con Fey