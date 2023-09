Fey niega haber trabajado con Apio luego de que el cantante la tachara de diva

Apio Quijano incluso pidió perdón dentro del reality a la cantante pero al parecer Fey no recuerda haber trabajado con el integrante de Kabah. ¡Que fuerte!



La participación de Apio Quijano en La Casa de los Famosos México dio mucho de que hablar, pues el cantante habló lo que nunca y poco a poco iba revelando algunos problemas que había tenido con algunos colegas en el pasado.

Fue durante una platica con Wendy Guevara y Ranquel Bigorra dentro del reality que Apio confesó la polémica que había protagonizado con Fey, ya él en su momento aseguró que la intérprete de Azúcar Amargo era la más difícil para trabajar en los 90 ‘s Pop Tour.

Las palabras de Apio tuvieron mucho eco en ese momento y ahora han llegado a oídos de la cantante, quien en el nuevo espacio de YouTube de Anette Cuburu ¡ya le contesto!

La exconductora del matutino de TV Azteca “Venga la alegría” le preguntó a la cantante de 50 años si era difícil trabajar con ella, como han señalado sus compañeros.

“Pues debe ser porque soy demasiado profesional y demasiado exigente, pero nunca he trabajado con él (Apio), así que no sé de dónde salió, pero está en lo correcto, es muy difícil. Es muy difícil vivir conmigo misma” Fey

Fey recalcó: “Yo no me ando con tonterías; soy muy pesada. Y estoy ‘duro y dale’, pero la gente floja o que de repente no quiere echarle tantas ganas, o se aburren o dicen: ‘Salgo corriendo y ya no quiero trabajar con ella’. Algo que me ha pasado con muchas personas de mi equipo en el pasado, quienes son buenos y trabajadores y realmente están apasionados de lo que hacen, se van quedando y estamos en el equipo por siempre”, finalizó.

Hasta ahora el integrante de Kabah no ha hecho declaración alguna, pero seguramente no tardara en hacerlo pues desde que sigue el consejo de Wendy Guevara de estar más activo en redes, no hay día que no se conecte con sus fans.