Fey se presentará en La Vegas el próximo 24 de marzo ¡Entérate de todos los detalles!

María Fernanda Blázquez Gil, conocida artísticamente como Fey, deleitará a su público de Estados Unidos con sus mejores éxitos en Las Vegas.

¡No te lo puedes perder!

La famosa llevará sus canciones como: Media naranja, Azúcar amargo, Me enamorod de ti, al House of Blues el próximo domingo 24 de marzo del 2024. Aún no han dado a conocer el horario de las presentaciones del Fey USA Tour.

Te puede interesar: Querida presentadora de noticias en EUA pierde la vida tras ser arrollada por un tren

“Con su voz distintiva, actuaciones llenas de energía y éxitos atemporales, ha demostrado ser una de las intérpretes mexicanas más populares de todos los tiempos”, anunció la empresa organizadora.

No te pierdas: Karla Díaz destapa los abusos que habría vivido en JNS: “Me afectaba”

Los boletos del Fey USA Tour los podrás adquirir en la venta general que se llevará a cabo a partir del viernes 15 de diciembre en punto de las 10 am.

Las entradas en preventa ya están disponibles en Tickectmaster. Los precios de los boletos van de los 120 a los 400 dólares. ¿Te vas a perder de este gran show?

Te puede interesar: Eduardo Capetillo recordó el gran impacto que sufrió su cuerpo tras dejar las adicciones