Karla Díaz destapa los abusos que habría vivido en JNS: “Me afectaba”

Karla Díaz ha destacado en el mundo digital gracias a su canal de YouTube, Pinky Promise, en el cual invita a diversas celebridades del medio a pasar un buen rato en el mundo rosa de la cantante.

Sin embargo, Karla inició su carrera en la industria de la música tras ser parte de la agrupación JNS, la cual está actualmente integrada por Regina Munguía, Melissa López y Angie Taddei y saltó la fama a finales de la década de 1990 y los 2000. No obstante, Díaz reveló que no todo ha sido color de rosa dentro de la agrupación.

¿Karla Díaz sufrió abuso dentro de JNS?

En entrevista con Jorge ‘el Burro’ Van Rankin en su canal, N estado burresco de YouTube, la famosa se sinceró sobre los diversos abusos que sufrió ella, así como las demás integrantes de la agrupación, por parte de Alejandro Sirvent, quien era su mánager en ese momento.

De acuerdo con Karla, Sirvent y su hermana Patricia siempre decidieron sobre las canciones y el vestuario que ocuparían en sus presentaciones. Además, aseguró que la mayoría de las veces querían meterse en su vida privada.

“No podíamos decidir nada. De pronto en los vestuarios era de: ‘Te vas a poner esto’, pero no me siento bien. Estás en la pubertad. No te favorecían. No tienes libertad de decir: ‘No me siento cómoda con esto”. Karla Díaz

Agregó: “Nos quería como controlar mucho, como estuve 11 años empezó a meterse un poco más en mi vida personal, con los novios, (me decía): ‘No me parece que andes con este tipo’. A mí me causaba conflicto”.

Finalmente, Karla Díaz externó que el que se metieran en su vida privada sí le afectó.

“Como todos los mánagers, hay cosas buenas y cosas malas. Son 11 años de trabajar con una persona que te conocen demasiado. Los conoces demasiado. Entonces siento que en la parte personal se involucraron mucho en mi vida y eso a mí me afectaba”, concluyó.

Al momento, Alex Sirvent no se ha pronunciado a las declaraciones de Karla Díaz, así como sus compañeras tampoco han dado su versión de los hechos.

