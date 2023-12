Eduardo Capetillo recordó el gran impacto que sufrió su cuerpo tras dejar las adicciones

En el pasado, Eduardo Capetillo abrió su corazón y se sinceró sobre el duro proceso que enfrentó para dejar las adicciones, ya que se percató que estaba perdiendo momentos importantes en familia.

Ahora, el actor dio una entrevista al programa ¡Siéntese quien pueda! y ahí recordó que fue un duro momento cuando intentó dejar el alcohol y al dejarlo, cayó en otra adicción, pues se volvió dependiente de un medicamento contra la ansiedad.

El esposo de Biby Gaytán confesó que tras consumir los medicamentos comenzó a comer muchos alimentos con exceso de azúcar, lo que lo llevó a subir varios kilos de más.

Eduardo Capetillo

“Sí, fíjate que llevo 16 años sin beber alcohol, pero me seguí con las benz*diacepinas, que fue o sea, me costó más trabajo quitarme las benz*diacepinas que el alcohol. Son ansiolíticos, cuando te quitas los ansiolíticos se dispara la ansiedad, entonces me puse 18 kilos arriba. Bajaba y abría las latas de la lechera y me las comía a cucharadas”.