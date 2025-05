Ale Capetillo comparte conmovedor regalo que le hizo a su esposo inspirado en su mamá, Biby Gaytán

La modelo e influencer Ale Capetillo es una de las ‘it girls’ del momento. A través de sus redes sociales, la guapa hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán ha consolidado una gran comunidad con la que suele compartir hechos de su vida.

Más allá de lo profesional, Ale tuvo un breve encuentro con sus seguidores para hablar de un emotivo regalo que hizo a su esposo, el empresario libanés Nader Shoueiry.

La joven vive en Madrid desde hace tiempo y ha consolidado una importante comunidad en redes sociales. / Instagram.

¿Cuándo se casó Ale Capetillo con Nader Shoueiry?

El pasado 11 de abril de 2025, la pareja celebró su boda civil en Madrid, en una ceremonia íntima a la que asistieron familiares cercanos y amigos. Al especial evento acudieron sus hermanos, regalando a sus seguidores hermosas postales familiares de complicidad y amor.

Aunque ni Biby Gaytán ni Eduardo Capetillo estuvieron presentes en ese evento, sí se espera su participación en la boda religiosa, programada para el 24 de mayo de 2025 en la Hacienda Zotoluca, ubicada en Apan, Hidalgo.

Nader Shoueiry y Ale Capetillo se casarán en una ceremonia religiosa el próximo 24 de mayo. / Instagram.

¿Cuál fue el significativo regalo que Ale Capetillo hizo a su esposo Nader Shoueiry inspirado en su mamá?

En sus historias de Instagram, Ale compartió con sus seguidores una historia llena de significado para ella, pues compartió que su mamá le hizo un regalo muy especial y que ese mismo presente la llevó a realizarle un detalle a su ahora esposo.

“Mi mamá tenía un reloj que yo se lo vi toda mi vida. Literalmente me acuerdo de mi mamá con ese reloj en su brazo, desde que tengo conciencia… Y yo jamás pensé que mi mamá quisiera regalarme ese reloj y el día que yo me fui de mi país para venirme aquí a España, me agarró la palma de la mano y me puso su reloj… ¿saben el valor emocional que tiene este reloj para mí?”, compartió.

Tomando dicha historia como fuente de inspiración, Ale compartió que tomó la decisión de regalarle a su esposo un reloj que simbolizará algo súper importante para ellos y su amor: “Hoy me toca dar como regalo un reloj, es básicamente valorar el tiempo que vamos a pasar juntos… porque el tiempo pasa volando…”, dijo.

Un punto a resaltar que es que Ale se lució con la forma en que decidió dar su regalo pues preparó una cena romántica para Nader. Sin embargo, en primera instancia a él le dijo que haría un ‘unboxing’ para una marca. Finalmente, su esposo se conmovió hasta las lágrimas cuando vio su regalo y la lleno de besos. Dejando claro que la luna de miel para ellos apenas comienza.

Nader Shoueiry y Ale Capetillo conmovieron a los seguidores de la joven modelo. / Instagram.

¿Qué simboliza un reloj como regalo en una pareja?

Para algunas culturas, en el contexto de una pareja, regalar un reloj simboliza el tiempo compartido y el compromiso de un futuro juntos. Tal como señaló Ale: Es un recordatorio constante del tiempo dedicado a la relación y una expresión de la intención de estar juntos en el tiempo.

Regalar un reloj, especialmente en un compromiso o boda, enfatiza la importancia de cada segundo compartido y el compromiso de caminar juntos en cada momento, explica la página colombiana ‘La relojeria’.