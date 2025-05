Andrea Rodríguez productora de ‘Hoy’ opinó sobre la herencia de Daniel Bisogno ¿Envía mensaje a Alex?

Luego de la fuerte polémica que se ha vivido entorno a la herencia del conductor Daniel Bisogno, ahora han salido a la luz las opiniones de una amiga muy cercana al también presentador Alex Bisogno, hermano del fallecido panelista de ‘Ventaneando’. Andrea Rodríguez, productora del programa ‘Hoy’, compartió años atrás una situación similar con la muerte de su hermana Magda.

¿Qué dijo Alex Bisogno sobre herencia de su hermano, Daniel?

Alex Bisogno ha dicho que ni él ni su familia están peleando por la herencia de su hermano, Daniel Bisogno, y que no buscan un beneficio económico de la misma. Asegura que el foco de la controversia es la voluntad de Daniel y el deseo de cumplirla, especialmente en lo que respecta a la protección de la hija del conductor. También ha expresado que su padre, quien ha sido el centro de la disputa de la herencia, también debería recibir parte de la ayuda que Daniel le brindaba.

Además, Alex ha aclarado que su hermano no dejó un testamento, lo que ha generado confusión sobre la administración de sus bienes. Ha negado ser el albacea de los bienes de Daniel, ya que no existe un testamento que lo certifique. También ha dejado ver que Daniel tenía desconfianza de que Cristina Riva Palacio, la madre de su hija, administrara su herencia

¿Qué dijo Andrea Rodríguez, productora de ‘Hoy’ sobre herencia de Daniel Bisogno?

En un breve encuentro con la prensa, la reconocida productora charló sobre lo que ella vivió años atrás, con el fallecimiento de la también creadora Magda Rodríguez, quien murió en 2020.

“Magda también murió intestada, nosotros desde el día número uno sabíamos que todo el dinero era de Andrea (Andrea Escalona, hija de Magda). Yo personalmente me encargué que todo lo que Magda construyó esté en manos de Andrea. Estoy segura que Alex tratará de hacer todo el bien, quizá el está haciendo todos los trámites para que el dinero llegue a las manos que tiene que llegar. Él no necesita nada, espero en Dios que esto llegue a buenos términos lo antes posible para que ya no se esté especulando de él”, dijo Rodríguez.

Respecto a su experiencia personal después de que murió su hermana, contó:

“En algún momento se pudo haber especulado que yo quería arreglar todo. No se quedó nada en manos de nadie más”.

Sobre el presunto distanciamiento que ha generado Pati Chapoy entre Alex y su sobrina (hija de Daniel), Andrea aseguró que se siente feliz de que la pequeña tenga apariciones en televisión.

“Me encanta verla, me encanta que la gente de ‘Ventaneando’ le lleve regalos y que le den amor. Creo que eso es lo más importante, que todos se den amor. Estoy segura que toda la gente del programa, que sus sobrinos, su hija, también Cristina, lo más difícil es la pérdida de Daniel. De ninguna manera es Pati responsable, ella solamente está dando su opinión pero como familia se van a tener que arreglar”, dijo.

¿Qué significa que una persona muera intestada como Daniel Bisogno o Magda Rodríguez?

Que una persona muera intestada significa que fallece sin haber dejado un testamento válido. Es decir, no dejó instrucciones legales por escrito sobre cómo deben repartirse sus bienes tras su muerte.

En estos casos, la ley de sucesión intestada del país o región donde vivía la persona determina quiénes son los herederos y cómo se distribuye su patrimonio. Generalmente, los bienes pasan a familiares cercanos como:

Hijos o descendientes.

Padres o ascendientes.

Cónyuge o pareja legal.

Hermanos, sobrinos, etc., dependiendo del orden de relación.

El proceso puede variar según el lugar, y muchas veces requiere una declaración judicial para determinar quiénes son los herederos legales.