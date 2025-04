Daniel Bisogno: Desenmascaran a su ex, Cristina Riva Palacio, aseguran que mintió y que "Él nunca la perdonó"

Una persona cercana a Daniel Bisogno nos habló de la relación que mantenía el conductor con su exesposa, Cristina Riva Palacio. Recordemos que su separación, en 2019, fue escandalosa. Ella lo demandó por supuestas agresiones y violencia.

“Yo era muy amigo de Daniel. Lo quise como a mi hermano. Éramos un grupo de amigos muy unidos. Hablo porque es injusto lo que pasa entre su familia y su ex. Aclaro: No me quiero poner del lado de nadie”, señaló.

“Yo sé perfecto, porque siempre lo dijo Daniel, que su principal preocupación eran sus padres y su hija. Su mamá, por desgracia, falleció. Un golpe muy duro para Daniel, pero se quedó su papá, Concho, a quien le prometió que nunca lo iba a desamparar. Bueno, eso le toca a las autoridades decidirlo y ahí sí ni nos metemos. También es cierto que Daniel adoraba a sus hermanos. Me consta que siempre estuvieron con él en sus peores momentos y que no se separaron de él hasta su último respiro”. Amigo de Daniel Bisogno

¿Cómo era la relación entre Daniel Bisogno y su exesposa, Cristina Riva Palacio, tras el divorcio?

“Me enoja mucho que se ensañen así con su familia. Decidí hablar para que sepan que Cristina no es una perita en dulce. No es la mujer abnegada que muchos creen. Fue mala con Daniel. Lo acusó de haberla maltratado. Fue una vil mentira. Eso él jamás se lo perdonó. En aquel momento ella lo hizo para obtener beneficio. Decía mi amigo: ‘Un buen acuerdo’, tras su divorcio”, indicó.

Amigo de Daniel Bisogno “Aunque pareciera que Cristina y Daniel se volvieron ‘mejores amigos’, eso no fue cierto. Bisogno siempre vivió con una profunda decepción por lo que fue capaz de hacer Cristina”.

“En 2019, ella le metió una demanda por ‘violencia y agresión’. Recuerdo que un medio de comunicación publicó la demanda. Se dijo que, supuestamente, Daniel se ponía ‘explosivo’ debido a que estaba bajo los efectos de ‘sustancias’ y ‘alcohol’. Esa noticia le cayó como agua fría y con justa razón. Jamás imaginó que la madre de su hija mintiera para conseguir algo a cambio”, dijo.

Además, dio detalles de lo que presuntamente les contó Daniel Bisogno tras su divorcio de Cristina:

“Daniel nos contó que para él esa mentira lo había destruido en todos los sentidos. Sobre todo, porque su hija iba a ver esas calumnias que tanto daño le hicieron. No sé qué pasaría entre ellos, pero Daniel siempre nos aseguró que jamás le levantó la mano”, manifestó.

“Por el bien de la niña lograron ponerse de acuerdo y mantener una relación cordial y de respeto. Daniel y Cristina llegaron a un muy buen acuerdo económico. La señora recibió dinero por años y eso nos lo dijo Daniel. A pesar de lo que hizo no la abandonó a su suerte. Se me hace muy injusto que ahora no permita que la pequeña conviva con su familia paterna. Era lo que Daniel quería: Que estuvieran todos juntos. Cristina no los puede separar, por Dios. La niña tiene que convivir con ellos. Es su familia”, resaltó.

¿Pati Chapoy tomó partido por Cristina Riva Palacio, después de la muerte de Daniel Bisogno?

“Lo que más nos sorprendió es la reacción de Pati Chapoy, quien quería a Daniel como a un hijo, y que ahora opina y se mete en un pleito familiar que solo ellos deben resolver. Mandó a trabajar a Alex, hermano de Daniel. Casi le dijo ‘huev0n’. Efectivamente, Daniel ayudó a su hermano, pero después él ya voló por su cuenta”, manifestó.

“Pati sabe que Daniel le dio trabajo a Cristina. Ella le ayudaba con sus asuntos personales, documentos y trámites. Le pagaba bien y, además, seguido le pedía más dinero por alguna disque complicación. Y escuchabas a Daniel que decía fuerte: ‘Ah, esta señora es una abusiva’”.

“Daniel nos decía que desde que se casaron ella no regresó a trabajar. Cristina siempre dijo que es empresaria y emprendedora, pero nadie nunca supo bien de qué”, apuntó.

“Se me hace curioso que, en su momento, cuando se dio la separación, la señora Chapoy tomó partido y se puso del lado de Daniel, por obvias razones. Ahora que falleció casualmente apoya a Cristina. Pati sabe que lo que hizo Cristina en contra de Daniel no estuvo bien”, concluyó.

¿Cómo fue el romance entre Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacio?

Se conocieron en 2011 en TV Azteca. En su momento, Daniel reveló que fue amor a primera vista. En febrero del mismo año, el conductor le propuso matrimonio al final de una obra de teatro.

Después de 3 años de relación, en noviembre de 2014 llegaron al altar. Tuvieron una boda civil muy íntima en la CDMX. A la semana tuvieron una ceremonia religiosa en Acapulco.

Su familia creció. El 26 de febrero de 2016 se convirtieron en papás de su única hija.

En 2019 se dio a conocer que Cristina interpuso una demanda de divorcio en contra de Daniel. Lo señaló de supuesto maltrato físico y psicológico, en medio de una guerra mediática entre dimes y diretes.

Llegaron a un acuerdo por el bien de su hija. Convivían de cerca, ella trabajaba para él.

En febrero de 2025, falleció el conductor. Cristina se mantuvo cerca. En abril se dio a conocer que no había dejado testamento.

¿Por qué demandó Cristina Riva Palacio a Daniel Bisogno?

El periodista Jorge Carbajal leyó algunos párrafos del documento: “El día 2 de abril de 2019 se puso la demanda de divorcio que dice: Solicito a su señoría ordene que se practique al señor Daniel los estudios psicológicos y toxicológicos que considere pertinentes, ya que

manifiesto que es una persona muy explosiva, con un carácter violento y agresivo, ya que en reiteradas ocasiones ha ejercido violencia física y emocional en contra de la suscrita”.

“Cuando se encuentra bajo los influjos del alcohol o cualquier otra sustancia actúa de forma muy peculiar. Realiza actos inmorales y pervertidos, por lo que considero que no son un buen ejemplo para nuestra hija, a quien se le puede ocasionar algún daño emocional”, indicó.

Jorge Carbajal “Asimismo, en este mismo acto solicito a su señoría se sirva decretar la medida provisional consistente en la restricción judicial para que, en efecto del demandado Daniel Bisogno, se abstenga de realizar cualquier tipo de violencia física o emocional en mi contra”.

“Se le restringe el poder acercarse a mi persona, debido a que tengo el temor fundado de que con motivo de la presente demanda tome represalias en mi contra o en contra de mi familia”.

“Al ser un personaje público actúa con prepotencia y alarde de poder, ya que en reiteradas ocasiones me ha amenazado con quitarme a mi hija diciendo que tiene muchas influencias para hacerlo”.

“Ha aprovechado para decirme que no valgo nada como mujer ni como persona, conductas violentas que ha ejercido en forma reiterada y permanente por lo que también solicito se ordene la intervención correspondiente”.

¿Cómo quedó el acuerdo de divorcio de Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacio?

En junio del 2019, un medio de comunicación reveló el supuesto acuerdo en el que quedó su separación. De común acuerdo: “42 mil pesos de pensión alimenticia y la guarda y custodia para la mamá".

La guarda y custodia de la pequeña se quedará en manos de Cristina. Daniel convivirá 2 días a la semana con su hija. La pensión alimenticia se fijó en 42 mil pesos Renta de un inmueble de hasta 28 mil pesos mensuales. Tendrá que dar 5 mil pesos por concepto de “nana”, así como seguro médico para la menor y su madre. Cubrirá todos los gastos educacionales en escuelas nacionales o en el extranjero (materiales, transportación, inscripción, reinscripción, colegiaturas, cuotas, eventos escolares) hasta que concluya en tiempo regular una profesión. Daniel se hará cargo de los gastos de telefonía de su expareja, agua, electricidad, triple play y hasta una cuenta de Netflix. Los primeros días del año pagará 80 mil pesos a cuenta de vacaciones. Viajarán a Orlando, Florida, durante una semana en este año (los 3). El 24 y el 31 de diciembre se lo dividirán una fecha cada uno. Las vacaciones de Semana Santa y verano serán repartidas al 50 por ciento. Si Cristina sale de viaje y no cumple con avisar 5 días antes, él podrá quedarse con la custodia del pasaporte y la visa de la menor. El Audi A7 quedará a nombre de Daniel, pero ella se quedará con la camioneta Volvo (la cual tendrá que ser liquidada por Daniel). Posteriormente, se verá obligado a reemplazar el vehículo cada 4 años, sin superar la cantidad de 600 mil pesos. Ropa y calzado de la menor, además de comprar muebles que equipen el hogar donde vivan.

