¿Qué pasa con la herencia de Daniel Bisogno si murió sin testamento? Esto dice el notario

Desde hace unos días se ha destapado una fuerte controversia después de que el conductor Alex B se pronunciara interesado en que se cumpla la voluntad de Daniel Bisogno en cuanto a sus bienes. Tras la muerte del también actor en febrero pasado, se había dicho que había dejado protegida a su hija, pero ahora Alex B destapó que Daniel no dejó testamento y que su exesposa, Cristina Riva Palacio, cortó la comunicación e inició los trámites legales para disponer de los bienes del conductor. En TVNotas entrevistamos al notario José Eugenio Castañeda que nos explica qué podría pasar con la herencia de Daniel.

¿Qué dijo Alex B sobre la herencia de su hermano, Daniel Bisogno?

Hace unos días, el exconductor de ‘Al extremo’, Alex B que este martes reveló sus intenciones de demandar a Pati Chapoy por sus recientes aseveraciones en su contra al decir que tiene interés en la herencia de su hermano. Aseguró que Daniel había sido irresponsable al no dejar testamento. Y remarcó que no tiene interés en el dinero.

“Yo, Alejandro Bisogno no quiero un peso de Daniel. Yo he trabajado desde muy chico. He sido previsor, bien administrado. Compré mi departamento, mi coche propio. He invertido mi dinero en cosas que no necesariamente tienen que ver con el medio artístico y que afortunadamente me dan para vivir”, aseguró el hermano de Daniel.

El presentador aclaró que su interés es que se cumpla con la voluntad de su hermano, aunque confirmó los rumores que surgieron hace unos días de que hay una ruptura con Cristina Riva Palacio, la exesposa, quien inició los trámites para disponer de la herencia de Daniel Bisogno.

“Si bien no dejó testamento, hubo múltiples conversaciones donde su voluntad era muy clara, por la simple razón... Si bien es cierto no lo dejó estipulado —y sí, fue su peor error— lo dejó plasmado en entrevistas y conversaciones y la gente que lo queremos debemos ver que la voluntad se cumpla, y es completamente justo que su hija, nuestra adoración, se quede con el patrimonio de su padre. Esto no está en duda”, dijo en entrevista reciente con René Franco.

¿Quién se queda con la herencia de Daniel Bisogno si no dejó testamento?

Respecto a los temas que se han revelado en los últimos días de una ruptura con la exesposa de Daniel Bisogno y Alex B, quien ha subrayado su interés de velar por el cumplimiento de la última voluntad de su hermano en cuanto a su herencia, en TVNotas entrevistamos al licenciado José Eugenio Castañeda, Notario 211 de la Ciudad de México, y le preguntamos qué pasa cuando alguien muere si no dejó testamento.

El notario José Eugenio Castañeda explicó qué cuando no existe un testamento, como es el caso del fallecido conductor de Ventaneando, los bienes van primero a los hijos. Tal como señaló Pati Chapoy cuando dijo que la herencia de Daniel Bisogno es para su pequeña hija.

Tienen derecho a heredar cuando no hay un testamento “los descendientes en primer grado, que son los hijos. La esposa —cuando hay esposa, cuando todavía hay un matrimonio—la esposa tiene derecho a heredar, cuando no hay testamento. (Le correspondería a la esposa) el equivalente a la porción de un hijo, siempre y cuando no tenga bienes propios; es decir, si no tiene bienes propios que exceden la porción de lo que le corresponde a un hijo en valor.”, explicó el notario Castañeda.

Sobre si una exesposa puede heredar, el notario puntualizó que generalmente no, pues vínculo del matrimonio se disuelve con el divorcio, y por lo general, en ese momento se reparten los bienes, especialmente, en caso de que hubieran estado casado por bienes mancomunados.

Daniel Bisogno habla de sus problemas de salud / Instagram: Ventaneando

“Solamente podría heredar si hubo sociedad conyugal (o sea, cuando no se casaron por bienes separados). Ahora, normalmente también al divorciarse se disuelve la sociedad conyugal y se hace una liquidación”, aclaró el licenciado Castañeda.

El notario puntualizó además que en los casos en que una persona muere sin dejar el documento legal que pone por escrito su voluntad en cuanto a su herencia, primero se debe hacer un balance de todos los bienes y adeudos para saber cuáles son los activos de los que se puede disponer. Remarcó que, en el caso de que haya hijos, ellos son los primeros en ser tomados en cuenta para tomar posesión de los bienes del difunto, en segundo lugar los padres y en tercer lugar, los hermanos podrían aspirar a una parte de la herencia cuando no hay testamento.