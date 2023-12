Minnie West revela que su madre Amparín Serrano falleció en sus brazos: “Sostuve su cabeza”

Fue el 12 de agosto del 2022 que se dio a conocer la inesperada muerte de Amparín Serrado, creadora de la reconocida marca Distroller, tras sufrir un trágico accidente en su hogar.

De acuerdo con la información que circuló en ese momento la diseñadora perdió la vida tras caer de un sillón elevado. Sin embargo, recientemente su hija Minnie West reveló lo que realmente sucedió ese día.

Minnie West estuvo como invitada en el pódcast de Aislinn Derbez La magia del caos, en cual habló sobre el duro proceso que vivió tras la pérdida de su madre. Además, reveló la razón por la que tomó la decisión de dejar la actuación y decidió ingresar en un hospital psiquiátrico.

En esa charla, Minnie aclaró que la creadora de Virgencita plis, sí murió tras caer de una altura considerable, pero no de un sillón elevado como se dijo.

Minnie West

“Mi mamá se cayó de su balcón que no tenía barandal y las únicas que le vimos caer fuimos mi sobrina de cinco años y yo. De ahí obviamente yo me baje corriendo, llegó mi hermana. Tuve que hacer básicamente todo, entre agarrarle la cabeza con sangre con un trapo, llamar al 911, llamar a las personas que me ayudaran a encontrar una ambulancia”.