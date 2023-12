Emotivo Homenaje: Hija de Amparín Serrano lleva Virgencita de tres metros a la Basílica

La fundadora de Distroller, Amparo Serrano Espinoza, mejor conocida como Amparín, falleció el 12 de agosto de 2022 debido a un accidente en su casa, y a poco más de un año del trágico deceso, los fans de la creadora la siguen recordando, sobre todo Minnie West, su hija.

Minnie West se ha encargado que la también exintegrante de Flans no sea olvidada, ni ella ni sus creaciones, por lo que ahora se ha encargado de llevar “una virgen de tres metros y lograr ponerla cerca de la Basílica”.

El gran homenaje viene en el marco de los festejos por el Día de la Virgen de Guadalupe, una fecha muy especial para millones de peregrinos devotos de la ‘Morenita’ del Tepeyac.

Minnie dedicó un mensaje a su madre

Minnie mostró el proceso de elaboración de dicha pieza que llevó el empeño de varios trabajadores: “No puedo estar más agradecida con @serhssss, el museo de la Basílica, por prestarnos ese increíble espacio para ponerla. Y todo el equipazoooo de @distrollergram”.

Minnie dedicó un mensaje a su madre, en donde se sinceraba al decir que la extraña a diario. Asimismo, pudo contar que esta pieza podrás ser disfrutada por los peregrinos que se den cita en la Basílica.

“Ma, lo logramos!! esto es para ti … te extraño como no tienes idea! Nunca me va a caer el veinte de que no estás conmigo. No hay homenaje en el mundo que te pueda hacer que sea suficiente, pero por lo pronto, está virgen paseo por todo CdMx hasta llegar al museo de la basílica donde mucha gente podrá ir a ver y apreciar lo que construiste y lograste! ¡Te amo de aquí a la luna, de regreso y de rodillas!”, finalizó.

¡Virgencita plis abierta al público!

La pieza, que se llevó al menos 20 días en su elaboración, estará abierta al público dentro del museo de la Basílica hasta el día 11 de enero.

