Minnie West rompe el silencio y revela estrés postraumático: “Vi morir a mi mamá y sigo en shock”

Minnie West, hija de la icónica creativa Amparín Serrano, fundadora de la marca Distroller, revivió uno de los días más traumáticos de su vida durante una entrevista con el Burro Van Rankin en su canal de YouTube “Nestado burresco”.

Entre lágrimas, la actriz reveló que fue testigo directo del accidente que le quitó la vida a su madre en 2022, y que desde entonces ha tenido que lidiar con secuelas psicológicas muy profundas, dado que fue en un accidente en la casa. El Burro también contó cómo vivió la muerte de Amparín Serrano con quien tuvo una relación amorosa muchos años antes.

Minni West revela cómo perdió la vida su madre Amparin Serrano / Instagram

¿Qué le pasó realmente a la mamá de Minnie West?

“Fui a su casa porque íbamos a planear la boda de mi hermana”, comenzó recordando Minnie. Ese día, estaban también su hermana Camila y su sobrina. Todo parecía tranquilo hasta que ocurrió lo inesperado. Amparín, emocionada por ver a su hija y nieta vestidas igual, decidió tomarles una foto. Fue en ese instante cuando todo cambió: “Se hace para atrás, no se da cuenta que ahí es donde no estaba el barandal y se cayó”.

Cabe destacar que Minnie asegura que la falta de barandal se debía a que su madre estaba construyendo una terraza. La caída ocurrió en la zona donde aún no se había instalado la protección, “Estaban instalando una red donde te podías acostar, pero no había barandal en esa parte”, explicó.

¿Cómo vivió Minnie West el momento de la caída de su mamá, Amparín Serrano?

Las palabras de Minnie reflejan una experiencia abrumadora. “¿Qué es lo primero que haces?”, le preguntó Van Rankin. “Me cag... Estaba entre: ‘Qué hago’ porque mi mamá se acababa de caer y mi sobrina está viendo esto”, narró con crudeza.

En shock, la actriz intentó bajar las escaleras, pero sus piernas no respondían. “Me caí, mis piernas no reaccionaban”, confesó. Después de alejar a su sobrina de la escena, llamó a su abuela y a otro familiar para pedir ayuda. “Corrimos al hospital, pero la manera en la que se pegó… me perturba todavía más, porque si hubiera pegado medio centímetro no le hubiera pasado esto”.

El dolor, la impotencia y el trauma dejaron cicatrices invisibles que hasta hoy le cuesta enfrentar. “Tengo estrés postraumático”, reveló sin rodeos. “Fue muy gráfico lo que vi. Tan disociada, tan bloqueada, que eso me beneficia porque no podría sobrevivir ni contarlo”.

Así lo dijo Minnie:

¿Cómo enfrentó Minnie West el duelo tras perder a su madre luego de una caída de varios metros?

Después del accidente, Minnie no cayó en adicciones ni en conductas autodestructivas, pero sí reconoció que su mente no dejaba de repetir una sola pregunta: “¿Qué voy a hacer sin mi mamá?”. La pérdida fue devastadora para toda la familia, y aunque estaban unidos, cada quien vivía su dolor de forma distinta.

La joven actriz tomó una decisión valiente: buscar ayuda profesional. “Me tengo que ayudar yo, y me interné”, reveló con franqueza. Aseguró que ese proceso fue clave para seguir adelante. “Y sigo aquí”, dijo con un dejo de esperanza.

¿Qué dijo el Burro Van Rankin sobre la muerte de Amparín Serrano, su exnovia?

Durante la entrevista, Jorge “el Burro” Van Rankin no pudo ocultar su propia conmoción. Recordó con tristeza cómo se enteró del fallecimiento de Amparín, con quien tuvo una relación amorosa en su juventud. “Estaba grabando la serie 40 y 20, la última escena. Me escriben dos amigos y me dicen esto”, relató.

El director de la serie le pidió terminar la escena sin saber la noticia que acababa de recibir. “Me doblé y me salí del set”, confesó Van Rankin, dejando ver lo afectado que estuvo por la partida de quien fue su expareja y amiga cercana.

¿Quién fue Amparín Serrano y por qué su muerte impactó tanto?

Amparín Serrano fue una figura reconocida en el mundo del diseño gráfico y el arte pop mexicano. Fundadora de Distroller, creó personajes icónicos como “la Virgencita Plis” y la popular línea de muñecos “Ksi Meritos”, que marcaron a toda una generación. Su enfoque único, irreverente y colorido, la convirtió en un referente cultural.

Además de su trabajo creativo, Amparín era una mujer muy cercana a su familia. Por eso, su repentina muerte dejó una herida profunda no solo en sus seres queridos, sino también entre sus seguidores y amigos del medio artístico.

En cuanto a su relación con Jorge “el Burro” Van Rankin, ellos fueron pareja antes de que Amparín se casara con David West. Aunque no se conocen todos los detalles de cómo se conocieron y por cuánto tiempo estuvieron juntos, se sabe que su relación fue significativa para ambos. Tras la muerte de Amparín, el Burro Van Rankin expresó su dolor y tristeza a través de un emotivo mensaje en redes sociales.