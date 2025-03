Actriz mexicana de telenovelas, tras estar en centro psiquiátrico, luce irreconocible, preocupa y responde

Recientemente, Minnie West habló de la muerte de su mamá Amparín Serrano y de su regreso al cine. Ahora la actriz de 31 años, nos platicó sobre el avance de sus terapias, luego de que, por voluntad propia, se internó en un centro psiquiátrico para cuidar su paz mental y sobrellevar su duelo.

Recordemos que le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático, tras perder a su madre. Ella y su sobrina fueron testigos del accidente en agosto de 2022. Amparo Serrano, de 56 años, resbaló y cayó de su balcón sin barandal.

Te puede interesar: Minnie West recuerda a su madre Amparín Serrano con emotiva carta: “Jamás podré sanar el vacío”

Minnie West: Antes y después, ¿tiene un trastorno alimenticio?

Minnie respondió a los rumores de un supuesto trastorno alimentario, después de que en redes sociales mucha gente externó su preocupación.

“Desde que era muy chica iba al psicólogo y al psiquiatra. Cuando me interné fue porque ya no podía más. No es algo del otro mundo. Así como le damos seguimiento al gimnasio, debemos hacerlo con la mente”.

Además agrego:

“El luto no es lineal. No hay avances retrocesos. Cada uno lo vive de una forma diferente, por eso existen las terapias, para no perder el enfoque de estar bien con nosotros mismos”.

Respecto a los comentarios acerca de su aspecto físico y rumores que apuntan a que tiene un trastorno alimenticio, dijo:

“La gente siempre hablará. No tengo ningún tipo de trastorno. Lo peor que me pudo haber pasado en mi vida ya me pasó: Que mi mamá se me fuera. Las burlas y críticas sobre mi cuerpo no me interesan. Si quieren seguir haciéndolo, adelante. El único que me puede decir si tengo o no una enfermedad es mi doctor. Las palabras tienen el significado que nosotros les damos”.

Lee: Minnie West, hija de Amparín Serrano es internada en hospital psiquiátrico: “no puedo sola”

Minnie West antes y después / Redes sociales @minniewest

Minne West, de regreso a las películas: ‘Cerca de ti’

Después de retirarse por un tiempo de la actuación, ahora está de regreso con la película ‘Cerca de ti’, que protagoniza y produce. Se centra en un romance sobrenatural. Al respecto nos dijo:

“¡Me siento muy feliz! Debo confesarles que traigo sentimientos encontrados. Me puse triste porque mi otra mitad (su mamá) no está aquí conmigo. Es el último proyecto en el que mi mamá me vio trabajar. El camino no ha sido fácil, pero aquí estamos. Estoy orgullosa del resultado”.

Además, nos dio detalles de la película:

“El personaje principal, que se llama ‘Diego’, llega de España directo a Tulum a remodelar unas villas. Ahí intenta reinventarse y reencontrarse, pero comienzan a pasar cosas extrañas. No se pueden perder Cerca de ti, por ViX. Fue el último proyecto que mi mamá me vio producir, y Loco por ella fue en la primera película en que actué después de que ella murió. O sea, mi regreso a la actuación”.

Te puede interesar: Minnie West, hija de Amparín Serrano sale del psiquiátrico y dedica su recuperación a su mamá

Cerca de ti, póster con Minnie West / Internet

¿Amparín Serrano contacta a su hija después de la muerte?

Le preguntamos si ha vivido alguna experiencia paranormal en la vida real. Nos dijo: “Mi hermana es muy creyente de las médiums y esas cosas. Yo no lo era tanto. Sin embargo, un día me hizo hablar por teléfono con una médium y ella me dijo: ‘Tu perro está volteando a ver un cuadro’, y al voltear mi perro estaba haciendo justamente eso. Fue algo rarísimo y lo más paranormal que me ha pasado”.

Respecto a posibles contactos paranormales con su mamá, Amparín Serrano, dijo:

“Una vez se prendió de la nada mi Alexa (asistente virtual) y comenzó a decir cosas que no me acuerdo. Además, puso la canción favorita de mi mamá... No soy muy creyente de esas cosas. No creo que me atreva a contactar de esa manera con mi mamá, más allá de pedirle que se aparezca o se manifieste. Prefiero seguir haciendo este tipo de películas. Sería una forma bonita de contactarla, porque sé que ella me estaría impulsando a hacer más proyectos como este”.

Además agregó:

“No les voy a negar que a veces hablo con ella, desde mi interior. Recuerdo que un día me puse muy triste y le dije: ‘Ma’, mándame una señal’. En ese momento me hablaron para decirme que esta película iba a estar en ViX”. Esto hace evidente la importante conexión que tiene la actrz con su madre, recordemos que Minnie West reveló que su madre Amparín Serrano falleció en sus brazos.