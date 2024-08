Minnie West recuerda a su madre Amparín Serrano con emotiva carta: “Jamás podré sanar el vacío”

El 12 de agosto de 2022, se hizo pública la trágica noticia del fallecimiento de Amparín Serrano, la creadora de la popular marca Distroller, tras sufrir un fatal accidente en su hogar.

En diciembre de 2023, Minnie West fue invitada al pódcast La magia del caos de Aislinn Derbez. Durante la conversación, Minnie explicó que Amparín Serrado, la creadora de la famosa “Virgencita plis”, efectivamente falleció al caer desde una altura considerable, pero no desde un sillón elevado, como se había rumorado en algunos medios.

Minni West revela cómo perdió la vida su madre Amparin Serrano / Instagram

Minnie relató que su madre cayó desde un balcón que no tenía barandal, y que las únicas personas que presenciaron el accidente fueron ella y su sobrina. Describió con detalle cómo, después de la caída, bajó corriendo para asistir a su madre.

Minnie West “Mi mamá se cayó de su balcón que no tenía barandal y las únicas que le vimos caer fuimos mi sobrina de cinco años y yo. De ahí obviamente yo me baje corriendo, llegó mi hermana. Tuve que hacer básicamente todo, entre agarrarle la cabeza con sangre con un trapo, llamar al 911, llamar a las personas que me ayudaran a encontrar una ambulancia”.

Minnie West recuerda a su madre a dos años de su fallecimiento

Han pasado dos años desde el trágico accidente que le arrebató la vida a Amparín Serrano. A lo largo de este tiempo, Minnie no ha dejado de honrar la memoria de su madre, compartiendo emotivos mensajes en los que expresa el profundo dolor y vacío que la pérdida le ha dejado.

En un reciente homenaje, Minnie compartió un mensaje conmovedor, describiendo el difícil momento en el que tuvo que despedirse de su madre: “Agarrar tu mano por última vez fue la segunda cosa más dura, difícil y cab…a que me ha tocado vivir, pero soltarla… soltarla fue la primera. Ese día no solo te fuiste tú, ma, sino que también me fui yo, aunque mi cuerpo siga aquí”.

Minnie también habló sobre cómo la ausencia de su madre ha transformado su existencia, sintiéndose incompleta y vacía: “Una parte de mí se murió contigo, y aunque todavía no me hayan enterrado, siento que estoy caminando por esta vida como una sombra, incompleta. No es solo que te hayas ido, es que contigo se fue la parte de mí que solo tú podías hacer brillar”.

La actriz también reflexionó sobre el paso del tiempo, y cómo, aunque han transcurrido dos años, para ella, el dolor sigue siendo tan intenso como el primer día.

Minnie West “Para el mundo ya pasaron dos años… yo siento como si fuera ayer, y trato de seguir adelante, pero siempre con esa sensación de que algo falta, de que nada va a volver a ser lo mismo. Te extraño con cada fibra de mi ser, y aunque intento vivir de una manera que te haría sentir orgullosa, sé que jamás podré llenar el vacío que dejaste”.

Finalmente, Minnie concluyó su mensaje con una nota de consuelo: “A veces, lo único que me consuela es pensar que no pasó un día más desde que te fuiste, sino que falta un día menos para vernos. Gracias por todo... Te amo más de lo que puedan describir las palabras. Hoy y siempre, te amo, mancuerna”.

