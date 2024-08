Cecilia Galliano regresa a ‘La casa de los famosos México’ y Marie Claire le lanza tremendo reclamo ¡en vivo!

Hace unos días, se informó que la ausencia de Cecilia Galliano en las posgalas de ‘La casa de los famosos México’ se debía a que la conductora había dado positivo a COVID-19. Durante este tiempo, Marie Claire, participante de la primera temporada del reality, asumió el papel de conductora en su lugar, causando sorpresa entre los seguidores del programa.

El pasado domingo, durante la tercera gala de eliminación, en la que ‘Potro’ fue expulsado del programa, Cecilia Galliano regresó inesperadamente al foro de televisión. Muchos asumieron que Marie Claire ya no estaría presente, pero la situación tomó un giro inesperado, como se puede ver en un video que ha circulado ampliamente en redes sociales.

Marie Claire y Cecilia Galliano se encuentran en ‘La postgala’ de ‘La casa de los famosos México’

Todo comenzó cuando Mauricio Garza, también conductor del programa, solicitó la atención del público, dirigiéndose especialmente a Cecilia Galliano.

Mauricio Garza: “En este momento voy a pedir que guarden 30 segundos de silencio porque tengo que informar que tuvimos al reemplazo de Ceci Galliano durante el tiempo que tuvo COVID-19.”

Ante esta declaración, Cecilia Galliano no dudó en expresar su incomodidad de forma directa.

Cecilia Galliano: “La palabra reemplazo me molesta, pero la palabra COVID me molesta más. Y me enoja más que se haya atrevido a reemplazarme (…) Me gustaría tenerla de frente para decirle todas estas cosas.”

Mauricio Garza, intentando suavizar la situación, agregó: “Tú no tienes reemplazo, tú eres única.”

¿Marie Claire confronta a Cecilia Galliano?

En ese momento, Marie Claire hizo una entrada inesperada en el set, portando una escoba en la mano, simulando una confrontación con Cecilia Galliano:

Marie Claire: "¿Qué me tenías que decir? Acá estoy, lista.”

Lejos de provocar un conflicto, la escena terminó con Cecilia Galliano, Mauricio Garza y Marie Claire riendo a carcajadas, dejando claro que todo había sido una broma entre amigos. Este momento demostró la buena relación y el sentido del humor que comparten los conductores del programa.

Aunque Marie Claire no continuará como conductora de las posgalas, mencionó que seguirá apareciendo como invitada en algunas galas y postgalas de ‘La casa de los famosos México’, asegurando que los televidentes aún podrán disfrutar de su presencia en el programa.

