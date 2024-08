‘Potro’ revela que “lo mejor” para Mariana Echeverría es quedar nominada y “no la salven”: “la está cag***”

Luis ‘Potro’ Caballero fue el tercer eliminado de ‘La casa de los famosos México’ el pasado domingo 11 de agosto, luego que todos los habitantes fueran nominados por romper las reglas. Tras su salida, el presentador ha ofrecido diversas entrevistas en las que ha revelado un cambio en su perspectiva sobre lo ocurrido dentro del reality show.

Luis ’Potro’ ha expresado que se siente desubicado al salir de ‘La casa’, pues no se imaginaba la realidad desde otro ángulo dentro del show. Incluso ha negado rotundamente apoyar a algún participante en particular. Esta postura ha sorprendido a muchos, especialmente porque se consideraba que Adrián Marcelo era aliado dentro del programa.

Ahora Caballero ha criticado recientemente a Mariana Echeverría, argumentando que ha descubierto actitudes en ella que no comparte. Estas declaraciones han generado revuelo.

En una reciente entrevista, Luis ‘Potro’ Caballero, ha criticado el comportamiento de Mariana Echeverría dentro del reality.

Luis ‘Potro’ Caballero

“Me encantaría tener un dron gigante, volar por encima de la casa y sacarla (…) Un helicóptero y sacar a Mariana. Creo que Mariana, por lo que he visto, todavía no termino, pero la está cag**do y cag**do y cag**do. yo no lo vi así cuando estaba adentro, yo la veía como, cocina está al pendiente”