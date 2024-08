Hijo de Consuelo Duval reacciona a la eliminación de su primo Potro en La casa de los famosos México

Luis ‘Potro’ Caballero se despidió este domingo de ‘La casa de los famosos México’ al convertirse en el tercer eliminado del reality. A pesar de que estaba confiado en su participación en el programa, se asombró de su salida así que la controversia y las críticas por sus enfrentamientos con otros participantes no se hicieron esperar.

En medio de la polémica, Michel Duval, hijo de la conductora Consuelo Duval y primo del eliminado, expresó su apoyo incondicional hacia el influencer, pese a las críticas en su contra.

En una reciente entrevista el actor dijo que estaba sorprendido por la salida de su primo, señalando que, a pesar de la controversia, su apoyo hacia Potro se mantiene firme, aunque cabe señalar que en su momento, la famosa familia Duval no pareció pedir votos para el polémico exintegrante de ‘Acapulco shore’.

Luis Potro Caballero fue el tercer eliminado en La casa de los famosos de México / Televisa

Michel aceptó que comenzó con “el pie izquierdo” por las controversias con el cuarto tierra en contra de los del cuarto mar. “(Está) fuerte, yo creo que al final del día en esa casa ya se están llenando de una energía bien pesada. Creo que todo pasa por algo y al final del día mi primo va a llegar con una energía bonita, lo espera su familia y lo abrazo desde aquí, lo admiro, siempre lo he querido mucho”, dijo.

Y agregó: “Creo que esta casa sí está rara, aquí ya se vuelve controversial de que yo no sé si debemos estar dando este mensaje a la gente, entiendo que es un juego y trabajo, pero me gustaría que después de ver el programa la gente se fuera con una sonrisa y no una energía tan fuerte”, haciendo énfasis en que le gustaría que el reality dejara una buena impresión en el público, es decir que sea más positiva.

Michel también sugirió que la eliminación de Potro podría resultar en algo positivo para él, dado el ambiente negativo del programa y que ahora que está afuera puede ser percibido de una manera distinta. “En una de esas le funcionó salir porque quién sabe lo que va a pasar… Es durísimo, esperemos que algo (no) pase, pero ya se empezó con el pie izquierdo y quién sabe si se podrá arreglar”.

¿Cuál es el parentesco entre Consuelo Duval y Potro?

Cabe recordar que, antes de su ingreso al reality, Potro reveló que Consuelo Duval es su tía, lo que causó un gran asombro para la gente que no sabía este dato. La actriz explicó que, al comenzar su carrera, decidió cambiar su apellido original, Dussauge, por Duval para facilitar la pronunciación y escritura. Potro, por su parte, ha hablado con admiración sobre su tía, a quien dice querer mucho y destacó el humor con el que se maneja en su vida real.

