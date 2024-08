Muere querido chef y estrella de televisión a los 46 años

La mañana de este 13 de agosto se confirmó la lamentable noticia del fallecimiento de Michael Murray, querido chef internacional y estrella de televisión, a los 46 años.

Fallece Michael Murray, querido chef y estrella de televisión, a los 46 años

La familia de Michael dio a conocer el triste deceso a través del portal Daily Mail Australia.

Los seres queridos de Murray expresaron al portal que están en shock por la situación. Incluso, solicitaron privacidad para vivir su duelo en familia.

Al momento, se desconocen los motivos del fallecimiento del famoso chef internacional, quien compitió en el reality show ‘My kitchen rules’ New Zealand este año.

Fans de la también estrella de televisión dijeron estar conmocionados con la noticia, dado que Michael nunca mostró problemas graves de salud. Como era de esperarse, pronunciaron su tristeza a través de redes sociales.

¿Quién era Michael Murray?

Según su biografía en el reality show, Michael Murray era un hombre apasionado en la cocina. Era ascendencia Ngàti Maniapoto, pero residió por más de una década en México. Precisamente en nuestro país, trabajó en diversas telenovelas y tuvo diminutas apariciones en algunos programas.

Años después de la pandemia por COVID-19, se mudó a Nueva Zelanda.

“Yo era el señor Nueva Zelanda en 2005 y eso fue lo que me llevó al extranjero y, finalmente, a México. Obviamente, no soy mexicano, pero ¡pensaban que era latino! Hice un gran trabajo allí, luego volver a casa y ser parte de todo este viaje con MKR es una bendición disfrazada. Siempre he levantado la mano ante las oportunidades”, compartió para The New Zealand herald.

Fu en 2024 cuando participó en el reality de cocina ‘My kitchen rules’ y se autodenominó como un “poderoso ninja de la cocina”: “Poseo una energía magnética: agilidad, precisión y una personalidad sin pretensiones”. dijo.

Descanse en paz, Michael Murray.