Andrea Escalona festeja en grande el bautizo de su hijo ¡Echo la casa por la ventana!

Andrea Escalona y Marco Estrada, su pareja, celebraron en grande el bautizo de su primer hijo. La pareja se mostró más que feliz luego de festejar el sacramento del bautismo de su bebé. ¡Echó la casa por la ventana!

Andrea Escalona / Instagram: @andy_escalona

No te pierdas: Fallece querido actor de ‘Scarface’, a los 68 años

Así fue el bautizo del hijo de Andrea Escalona y Marco Estrada

El pasado sábado 10 de agosto, la conductora de ‘Hoy’ celebró el bautizo de su pequeño, festejo que contó con la presencia de diversas celebridades y seres queridos de la pareja.

La hija de la fallecida productora, Magda Rodríguez, brindó más detalles de este gran día a las cámaras del programa ‘Hoy’.

En las imágenes se puede ver que la misa la llevó a cabo el padre José de Jesús Aguilar, la cual fue celebrada en una lujosa casa ubicada en la acadia de Coyoacán.

No te pierdas: LCDLFM: Sabine Moussier se queja de Sian Chiong y sus tratos “inadecuados” hacia ella: “Déjame en paz”

Además, la madrina del menor fue nada más y nada menos que Andrea Rodríguez, quien es tía de Escalona. Sin dejar a un lado a los demás invitados, Jenny García, Shanik Berman, Paul Stanley, Joely Bernat, Mario Sandoval, Raúl ‘el Negro’ Araiza, Lambda García, Wendy Guevara y Ximena Longoria, entre otras personalidades.

Mira: ¿Ángela Aguilar confirmó su embarazo de Christian Nodal?

En las historias de algunos de los famosos se puede ver que hubo mucho baile y sorpresas, tal como botargas de personalidades como Luis Miguel y Bad Bunny, entre otras amenidades. ¡Hasta Andrea se subió a cantar!

Sin duda, Andrea Escalona está de manteles largos, ya que se mostró muy contenta en la celebración de su bebé.

¿Andrea Escalona quiere tener otro hijo con Marco Estrada?

Recordemos que en TVNotas la condutora de ‘Hoy’ nos contó más sobre sus deseos de volver a convertirse en madre junto a su pareja, Marco Estrada. ¿Qué nos dijo?

“Quiero tener otro hijo. Mi pareja y yo siempre hacemos la tarea. Sí me estoy cuidando, pero cuando salí embarazada de mi hijo yo me estaba cuidando con pastillas. A ver si mi esposo se anima. Si no, el que tengo es una bendición. Tener una niña, una Magdita (como su madre, la productora Magda Rodríguez) sería buenísimo. Es algo que debo hablar con mi pareja porque eso de traer niños al mundo es energía, tiempo y dinero”. Andrea Escalona

Además, nos habló un poco más sobre la fiesta de bautizo que le quería preparar a su bebé y sí tendría planes de llegar al altar.

Liliana Carpio / IG: @andy_escalona

“Ni siquiera he podido bautizar a mi hijo. El tiempo me está comiendo. Sí me gustaría una fiesta. Un huateque. Algo ceremonial. Una bendición. Marco y yo estamos formando nuestra familia, muy contentos y felices. El papelito no nos daría ni más ni menos compromiso. Nada más que haga el bautizo”, contó.