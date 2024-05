Andrea Escalona revela que quiere tener otro hijo ¿También se quiere casar?: "¿El anillo para cuándo?”

Uno de los rostros más conocidos del programa Hoy es el de Andrea Escalona que, aunque hace unas semanas estuvo en la polémica por la discusión que tuvo con Galilea Montijo, le quiere dar vuelta a la página.

Además de seguir en el matutino, ocupa la mayor parte de su tiempo en la maternidad y con su pareja, Marco Estrada.

Andrea Escalona revela que quiere tener otro hijo con su pareja

“Quiero tener otro hijo. Mi pareja y yo siempre hacemos la tarea. Sí me estoy cuidando, pero cuando salí embarazada de mi hijo yo me estaba cuidando con pastillas. A ver si mi esposo se anima. Si no, el que tengo es una bendición. Tener una niña, una Magdita (como su madre, la productora Magda Rodríguez) sería buenísimo. Es algo que debo hablar con mi pareja porque eso de traer niños al mundo es energía, tiempo y dinero” Andrea Escalona

Respecto a casarse, comentó: “Ni siquiera he podido bautizar a mi hijo.El tiempo me está comiendo. Sí me gustaría una fiesta. Un huateque. Algo ceremonial. Una bendición. Marco y yo estamos formando nuestra familia, muy contentos y felices. El papelito no nos daría ni más ni menos compromiso. Nada más que haga el bautizo”. Y bromeando le mandó mensaje a su pareja: “Amor, ponte buzo. ¿El anillo para cuándo?”.

En cuanto a lo que la conquistó de Marco dijo: “A mamá siempre le pedía que rezara por mi alma gemela. Él es perfecto para mí. Con él puedo ser más yo. Con amor y respeto hemos logrado llegar a acuerdos. Es un principe que me hizo poner en un mejor concepto al sexo masculino. Llegó a mi vida a sumar en todos los aspectos”.

¿Qué dijo sobre la situación con Galilea Montijo?

Sobre su situación con Galilea Montijo, nos dijo:

“Yo entiendo perfecto el organigrama y cuál es mi lugar en la mesa y el programa. Siempre me he manejado con respeto, cariño, comprensión, empatía, tolerancia. Lo que pasó ya no tiene ni energía ni cabida. A Galilea le respeto su lugar como estrella”. Andrea Escalona

“En Hoy somos una familia. Con tus hermanos puedes tener diferentes puntos de vista y no por eso los vas a dejar de querer. No por eso va a dejar de existir amor y todo lo que siento por ella”, agregó.

Y responde a lo que se dijo de que ya no se seguían en redes sociales: “Eso no es cierto. Yo la sigo y le pongo muchos likes y corazones”, y nos lo mostró en su celular.

Quien sí la dejó de seguir es Galilea Montijo, y Escalona nos comentó: “Eso sí no sé, quiénes me siguen y quiénes no.Eso sí se lo tendrías que preguntar a ella. Yo por mi parte la sigo y le sigo poniendo corazones y likes”

En cuanto a si seguirá en el matutino o se retirará de éste, comentó: “Por el momento, nada de eso. Mi proyecto es Hoy y mi familia”, finalizó la conductora.