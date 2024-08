Potro ¿le da la espalda a Adrián Marcelo tras su eliminación?: “Está abusando de su posición”

El pasado domingo 11 de agosto, Luis ‘Potro’ Caballero se convirtió en el tercer eliminado de ‘La casa de los famosos México’. Recordemos que en esta ocasión, los 13 habitantes fueron nominados tras haber roto las reglas, por lo que todos tuvieron que enfrentar la gala de eliminación.

Tras su salida del reality show, el presentador acudió a la gala del pasado lunes, transmitida por el Canal 5, donde fue cuestionado sobre Adrián Marcelo debido al fuerte enfrentamiento que éste tuvo con Arath de la Torre.

Luis Potro Caballero

Durante la acalorada discusión, Adrián Marcelo lanzó una advertencia al presentador de ‘Hoy’: “Deja de hacer lo que has estado haciendo conmigo. No lo hagan. Si lo dejas de hacer, yo te respeto, pero no seas cínico. Les gusta provocar. Lo que más detesto son los pasivo-agresivos. ¿Quieres jugar así? Adelante, sigan festejando. Esta es la tercera semana”.

Las declaraciones de Adrián Marcelo no tardaron en volverse virales, generando una oleada de críticas por parte del público. Dichos videos también fueron vistos por Potro, quien rompió el silencio sobre su postura ante las actitudes de Adrián Marcelo hacia el team Mar.

¿Luis ‘Potro’ Caballero apoya al cuarto Tierra tras su salida?

Luis ‘Potro’ Caballero, exintegrante del cuarto Tierra en el reality show, ha negado rotundamente cualquier tipo de apoyo hacia algún participante tras su salida del programa. ‘Potro’, quien era considerado por muchos como la mano derecha de Adrián Marcelo dentro del show, se vio en el centro de especulaciones respecto a su lealtad y apoyo tras abandonar la competencia.

Al ser cuestionado sobre su postura, ‘Potro’ se mostró cauteloso, señalando que los temas tratados dentro del reality son extremadamente delicados: “Creo que tocan temas muy delicados. Se tocan fibras muy profundas. Creo que hasta para tener este tipo de roces hay que tener clase”.

Potro también se refirió específicamente a la tensa relación entre Arath de la Torre y Adrián Marcelo, quienes, según él, han intercambiado palabras hirientes: “Los dos se dijeron cosas hirientes. Yo no apoyo en absoluto a ninguno de los dos. Yo entiendo que en la guerra y el amor todo se vale, pero que gane el mejor, ya quedaron en acuerdo de juego limpio”, comentó ‘Potro’.

Además señaló: “Después de ver esto, sí puedo decir que es complicado. No puedo apoyar a alguien que puede estar abusando de su posición y de su profesión porque es psicólogo. Él sabe por dónde llegarte, es complicado, yo no apoyo absolutamente a nadie”.

Finalmente, ‘Potro’ aplaudió que Adrián Marcelo hiciera las paces con Arath de la Torre y que acordaran jugar limpio durante su estancia en ‘La casa de los famosos México'.

