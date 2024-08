Producción expone a Gomita y a Ricardo en ‘La casa de los famosos México’ ¿Sanción?

Esta noche en ‘La casa de los famosos México’ Odalys Ramírez y Diego de Erice se enlazaron con los habitantes para hacerles saber que detectaron un juego sucio dentro de la casa y que no era el espíritu que querían en el reality.

Los integrantes del cuarto Mar se quedaron sorprendidos por sus palabras, así que estaban interesados en saber qué había sucedido. Entonces la producción pasó un video del cuarto Tierra teniendo una conversación en la que ‘Gomita’ y Ricardo aceptan haber perdido a propósito en la prueba del líder que hicieron en parejas con algunos integrantes Mar para que no subieran a la suite.

De esta manera ningún integrante de Mar tuvo la oportunidad de ser líder, así que los conductores “invitaron a la reflexión” a los habitantes para jugar de la mejor manera posible.

Los famosos se quedaron conversando al respecto y Mariana defendió a su equipo Tierra diciendo que esa era una estrategia aparte y no estaban infringiendo ninguna regla.

Ricardo por su parte aceptó que “no puso atención conscientemente” y Gomita indicó que tampoco estuvo al cien porque ella quería que ganara su equipo.

En redes sociales llovieron memes acerca de la exposición que recibieron Gomita y Ricardo aunque se quejaron de que no hayan recibido algún castigo por ello. Sin embargo, recordemos que los habitantes pueden jugar como quieran y esto no fue algo fuera de las reglas, aunque no sea considerado como un juego limpio.

Además, en la noche de cine se contaron las historias de amor de Gomita con Agustín y de Ricardo con Sian, pese a que ninguno de los dos les hace caso, lo que provocó más risas en redes sociales.

No puedo parar de reírme con la humillada que le acaba de meter a Gomita y Ricardo. JAJAJAJA 🤣



Eso les pasa por inventadas, PORQUE LA QUE PAYASA CAE GORDA. 😉 #LCDLFMX #LCDLFMX2 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/lihEO4TtPx — f🫧 (@arianagdiosa) August 14, 2024

Gomita y Ricardo las dos personas mas humilladas por andar rogando la atencion de un hombre 🫢🫠#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2 pic.twitter.com/0ngqgc8UCL — WHO is 𝑲𝒂𝒓𝒊 🇲🇽 | team mar 🌊🐧 🌻 (@hankermiyyymx) August 14, 2024

¿Quién se quedó con el liderazgo esta semana?

Durante la prueba en quipos del pasado lunes, Sabine Moussier y Sian Chiong fueron los ganadores, aunque este martes se enfrentaron para saber quién se quedaría con la suite y a quienes subirían con ellos. Además, el ganador también se quedaría con el derecho de salvación que podría serle arrebatado más adelante por sus compañeros.

Sian fue el ganador en la dinámica, pero eligió a Sabine para subir juntos a la suite.

