Minnie West, hija de Amparín Serrano, publica inquietante mensaje: “No estoy pudiendo, me estoy apagando”, VIDEO

La actriz Minnie West abrió su corazón en redes sociales para compartir el difícil proceso que vive desde el fallecimiento de su madre, Amparín Serrano, reconocida creativa detrás de la marca ‘Distroller’. En un emotivo video publicado en Instagram, West reveló que, a pesar de que han transcurrido tres años desde el accidente doméstico que le arrebató a su madre, el dolor sigue presente y, en sus palabras, se intensifica con el tiempo.

Con un testimonio crudo y sin filtros, la productora también describió cómo la ausencia materna afecta cada aspecto de su vida diaria, desde levantarse de la cama hasta enfrentar fechas importantes. Su mensaje, acompañado de imágenes personales, exponen una lucha emocional, reflejando la profundidad de su duelo y el impacto permanente que la pérdida ha tenido en su salud mental.

Minnie West y Amparín Serrano / Redes sociales: @minniewets

¿Qué dijo Minnie West sobre el dolor de perder a su madre, Amparín Serrano?

En el video subido a Instagram, titulado “La vida después de que se muere tu mamá, en mi experiencia”, Minnie West relató cómo la partida de Amparín Serrano marcó un antes y un después en su vida. “Voy a pasar más años extrañándote que los que tuve para conocerte”, escribió en la descripción del video, reflejando la magnitud de su pérdida. La actriz confesó que desde ese día siente que vive “con el cuerpo a la mitad”, y que su rutina se convirtió en un esfuerzo constante por parecer normalidad.

Además, describió que cada mañana revive la ausencia, tomando sus medicamentos como parte de un mecanismo para sobrellevar la tristeza. La actriz señaló que parecer estar bien ante los demás se ha vuelto una necesidad:

“Fingir que estás bien aunque por dentro te estás pudriendo vivo” Minnie West

¿Cómo se enfrenta Minnie West a la ausencia de su mamá, Amparín Serrano?

Minnie West en su video dijo que le duele celebrar su cumpleaños sin la presencia de su madre. “Es cumplir 32 y saber que ella siempre va a tener 56”, expresó.

West también mencionó que siente que el mundo sigue avanzando mientras ella permanece atrapada en el día de la tragedia. En su reflexión, reconoció que dos cosas murieron con su madre: su mamá y sus ganas de estar aquí.

La creadora de la marca Distroller falleció a los 56 años, luego de haber sido hospitalizada por tres días. / Instagram: @minniewest

¿Qué mensaje dejó Minnie West sobre el duelo y la salud mental?

La actriz hizo hincapié en que el duelo no se supera, solo se aprende a administrar. En sus palabras, la vida no sigue igual, y en su caso, “la vida sigue sin ella”. Explicó que la ausencia de Amparín Serrano no solo persiste, sino que se intensifica, y que no ha logrado acostumbrarse, sanar ni aceptar la pérdida.

En un mensaje final de su publicación, Minnie West resumió su sentimiento: “Desde que te fuiste, no estoy viviendo. Estoy sobreviviendo. Pero cada vez me cuesta más... no estoy pudiendo”. La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y cariño, reconociendo la valentía de compartir un testimonio tan íntimo y real.

