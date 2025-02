Minnie West habla sobre la muerte de su madre, Amparín Serrano, y su regreso al cine

Minnie West ha atravesado uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su madre, Amparín Serrano, creadora de Distroller.

A casi dos años de su partida, en conferencia de prensa por el estreno de sus nuevos proyectos, la actriz comparte cómo ha sobrellevado su duelo, las formas en que siente su presencia y su regreso a la actuación con dos nuevos proyectos cinematográficos.

Amparín Serrano falleció en 2022 pero su recuerdo sigue presente

La trágica muerte de Amparín Serrano en 2022 marcó un antes y un después en la vida de Minnie West. La diseñadora gráfica falleció tras una caída en su hogar, y dejó un gran vacío en su familia.

Minnie, quien estuvo presente en los últimos momentos de su madre, confiesa que la herida sigue abierta y que el tiempo no ha logrado aliviar completamente su pérdida.

“Pueden haber pasado más de dos años, pero para mí es como si fuera ayer. Eso es algo que no se pasa y nunca lo voy a poder superar”, reveló la actriz, destacando que el apoyo de su familia, amigos y terapias ha sido clave en su proceso de sanación.

Minni West revela cómo perdió la vida su madre Amparin Serrano

Amparín Serrano ha visitado a Minnie

A pesar de su ausencia física, Minnie asegura que su madre sigue presente en su vida de diversas maneras. Uno de los signos más recurrentes con los que siente su presencia es a través de los arcoíris, una conexión especial que tenían desde antes de su fallecimiento.

“Se me presenta en arcoíris todo el tiempo. Ella siempre decía que si se moría, se presentaría como un arcoíris, y he visto muchos”, compartió Minnie. Además, siente que la materialización de sus proyectos también es una muestra de que su madre sigue guiándola.

Minie West regresa a la actuación con “Loco por ella”

Después de tomarse un tiempo alejada de los reflectores, Minnie West decidió volver a la actuación con el filme Loco por ella, una versión mexicana de la película española del mismo nombre. La historia aborda el amor y las enfermedades mentales desde una perspectiva más profunda y realista.

“Esta fue la película con la que regresé a actuar porque yo no tenía ganas de nada, pero el tocar temas con los que me siento conectada y dejar un mensaje fue lo que me impulsó a seguir”, comentó Minnie sobre su motivación para aceptar el papel.

“Cerca de ti": un proyecto con un significado especial para Minnie West

Otro de los proyectos en los que participa Minnie West es Cerca de ti, una película en la que interpreta a un fantasma. Curiosamente, este filme fue la última producción en la que su madre la apoyó como productora antes de su fallecimiento.

“Me gustó muchísimo hacer un fantasma que está atrapado en este lugar donde nadie la puede ver ni escuchar. Ahora veo esta película de una manera totalmente diferente; me da esperanza de que los seres que más queremos siguen aquí entre nosotros”, expresó la actriz.

Cerca de ti ya está disponible en la plataforma ViX, mientras que Loco por ella se estrenará el próximo 6 de marzo en cines.