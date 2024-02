Nieta de Amparín Serrano sufre severo trastorno tras presenciar cómo murió la famosa diseñadora

La hija de Amparín Serrano, Camila West, utilizó sus redes sociales para revelar que su hija sufre un trastorno postraumático. Esto debido a que la pequeña junto a su tía Minnie West presenció el trágico accidente que le quitó la vida a la creadora de Distroller.

Camila realizó una publicación en la que habló de la salud mental de su pequeña, quien a su corta edad ya sufre de muchos miedos.

La joven madre también reveló que su hija ha tenido que lidiar con juicios, ya que a raíz del accidente desarrolló un trastorno de estrés postraumático.

Camila también confesó que su hija le teme a muchas cosas debido a su trastorno, que comenzó tras el accidente de su abuela.

Finalmente, Camila pidió empatía por la menor, quien en el mes de abril cumplirá años y espera que con el tiempo logre superar todo esto que vivió.

Según el portal MedlinePlus, el trastorno de estrés postraumático (TEPT) es una afección de salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o presenciar algún evento traumático.

Los síntomas del trastorno comienzan poco después del acontecimiento, pero a veces pueden tardar en aparecer meses o años. Además, puede ir y venir durante muchos años.

Fue en diciembre de 2023 cuando Minnie West contó en el pódcast “La magia del caos” de Aislinn Derbez que su madre, Amparín Serrano, perdió la vida tras caer de su balcón que no tenía barandal.

Minnie West

“Mi mamá se cayó de su balcón que no tenía barandal y las únicas que la vimos caer fuimos mi sobrina de cinco años y yo. De ahí, obviamente, yo me bajé corriendo, llegó mi hermana. Tuve que hacer básicamente todo, entre agarrarle la cabeza con sangre con un trapo, llamar al 911, llamar a las personas que me ayudaran a encontrar una ambulancia”.