Minnie West revela que tras la muerte de su madre, Amparín, se reencontró con su ex, Alejandro Speitzer

Minnie West estuvo como invitada en el pódcast de Aislinn Derbez, “La magia del caos” y ahí confesó que para poder afrontar el duelo de la muerte de su madre tuvo la ayuda de su expareja, Alejandro Speitzer.

La actriz confesó que a pesar de que ya había cerrado aquel capítulo en su vida, quiso encontrarse con el actor tras la repentina muerte de su madre.

Minnie West “Antes yo estaba negada a querer verlo para hablar con él, no sé por el miedo... Cuando pasa lo de mi mamá, lo quise ver, porque esos 7 años él también vivió con mi mamá y el platicar esto con alguien que sabe perfectamente cómo era yo con mi mamá”.

Minni West revela cómo perdió la vida su madre Amparin Serrano / Instagram

Mira: Minnie West revela que su madre Amparín Serrano falleció en sus brazos: “Sostuve su cabeza”

Minnie detalló que la muerte de su madre le ayudó a retomar la comunicación con el actor, a pesar de que su relación sentimental no funcionó.

“Aunque fuera mi ex novio, hubiéramos cortado, me da muchísima paz y también el solucionar, no el rencor, sino este tema que fue un luto grande, el solucionarlo me ayudó bastante. Me cambió la mentalidad desde que pasó lo de mi mamá, por eso lo vi y me ayudó mucho el que me recordara cosas de mi mamá, que me recordara la relación que yo tenía con mi mamá, cómo él veía la relación con mi mamá, porque ese “lo siento”, sí lo sentía, porque él estaba ahí, siete años lo vio”. Minni West

Minnie West revela que le ayudo mucho Alejandro Speitzer en su duelo / Instagram

Minnie West revela que regresó a la soltería

Por otra parte, la también productora se ánimo de hablar de su reciente ruptura con Ignacio Peregrín, quien es hermano de Belinda y al momento de la muerte de su madre era su novio.

Minnie West “La relación en la que más me he sentido, porque fue mucho menos tiempo, pero estuvo en el momento más feo de mi vida. Fue ese apoyo incondicional que no me decía: “Ya pasó tiempo, ya párate”.

Ve: Aseguran que Eleazar Gómez fue visto muy cariñoso con famoso influencer en un yate

La actriz reconoció que la partida de Amparín Serrano la puso en perspectiva y ya no ve igual las rupturas amorosas.

“Digo: sigue vivo, está bien, nada más no funcionó, pienso las cosas más maduras. No te claves en que no eres suficiente. No te claves en que estás sola otra vez y es otra pérdida además de la de tu mamá”. Minnie West

Finalmente, Minnie mencionó que ambas relaciones le ayudaron en ese complicado proceso y les agradece estar en el momento: “Mis dos relaciones han funcionado para los momentos que eran, pero eso no lo hubiera podido ver si no me hubiera pasado esto”.

Minni West revela cómo perdió la vida su madre Amparin Serrano / Instagram

Así fue amor la historia de amor de Minnie West y Alejandro Speitzer

Alejandro Speitzer y Minni West se conocieron cuando estuvieron en el elenco de la obra musical de teatro “Vaselina”, en 2013. desde aquel momento se hicieron inseparables y a los pocos meses iniciaron su relación sentimental que duró 7 años.

De acuerdo con varios medios, fue en el 2019 cuando comenzaron los problemas en su relación. Y en ese momento se especuló que la ruptura se debió a la visita de la actriz española Ester Expósito a México. Aunque esto nunca fue confirmado.

Tiempo después Minnie decidió borrar todas las fotografías junto a Alejandro de su perfil de Instagram, poniendo así punto final a su relación.

Minnie West revela que le ayudo mucho Alejandro Speitzer en su duelo / Instagram

Minnie West e Ignacio Peregrín Schüll: relación

Fue a mediados de julio del 2022 cuando Ignacio Peregrín Schüll y la actriz Minnie West revelaron que estaban juntos, pues subieron una foto juntos en un romántico viaje a Nueva York.

Hasta ahora la productora confesó que se encuentra soltera, por lo que se desconoce cuando llegó a su final este fugaz romance con el hermano de Belinda.

Minnie West revela que le ayudo mucho Alejandro Speitzer en su duelo / Instagram

Lee: Lesslie Polinesia es hospitalizada de emergencia; esto sabemos de la salud de la influencer