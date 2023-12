Aseguran que Eleazar Gómez fue visto muy cariñoso con famoso influencer en un yate

Eleazar Gómez, actor comprometido con Jenni De la Vega, está envuelto en una controversia tras ser supuestamente captado en un yate con otro hombre, según información revelada por los conductores de Chisme no like, Javier Ceriani y Elisa Beristain.

De acuerdo con la información compartida por el programa de espectáculos, Eleazar Gómez habría paseado en un yate en compañía de una presencia masculina, bastante conocida en redes sociales.

“Tenemos entendido que andaba de paseo en yate acompañado de un hombre. Tuve acceso a unas fotos en donde se ve Eleazar Gómez con un caballero, que ustedes conocen muy bien. Yo vi las fotografías”, dijo Elisa Beristain.

Aunque en Chisme no like no compartieron las presuntas fotografías, Elisa identificó al activista e influencer que habría acompañado a Eleazar, así lo dijo:

“Se trata de Mario Sierra que estuvo disfrutando de unos días de sol, arena y mar, muy juntito y pegadito al lado de Elezar, vamos a preguntarle a Jenni por qué ella no estaba en ese yate”. Elisa Beristain

¿Quién es Mario Sierra, hombre que presuntamente estaba con Eleazar en un yate?

Mario Sierra es un activista mexicano, influencer y aspirante a la pre candidatura de una Diputación. Sierra ha compartido en sus redes la importancia de luchar por los derechos de la comunidad LGBTQ+. El joven desea incursionar en la política para alzar voz por los grupos vulnerables.

Si bien no ha sido relacionado directamente con el mundo de los espectáculos, en sus redes aparecen fotografías en las que comparte instantáneas en las que aparece en eventos públicos con famosos y políticos.

Mario Sierra es un famoso influencer y activista que lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+ / Instagram:@mariosierramoncada

Jenni De la Vega y Eleazar Gómez se comprometen

Hasta ahora, Eleazar Gómez no se ha pronunciado ante las presuntas fotos y se sabe que mantiene una relación sentimental con Jenni De la Vega, con quien se comprometió en septiembre de 2023. La pareja dio a conocer en los medios que planean su boda para este 2024.

Sobre la información presentada en Chisme no like, ni Eleazar Gomez, ni Jenni De la Vega, ni Mario Sierra han dado alguna declaración al respecto.