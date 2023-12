Ariadne Díaz recuerda malos tratos en telenovela, ya rechazó otros proyectos con esa producción

Ariadne Díaz recientemente tuvo un encuentro con la prensa y fue cuestionada acerca de sus declaraciones acerca de los presuntos malos tratos que recibió por el equipo que produjo la telenovela ‘Llena de amor’. Melodrama que protagonizó. Al respecto la actriz contestó tajante:

Por si no lo viste: Boda de Michelle Renaud y Matías Novoa: Altair Jarabo lució atrevido vestido y la critican por “inapropiado”

Ariadne también dijo que a pesar de que la han invitado de nuevo a estar en alguna telenovela de esta producción, ella ha rechazado hacerlo por la mala experiencia vivida anteriormente.

Ariadne Díaz

“Es una producción donde no volvería a trabajar y he sido invitada de nuevo y digo ‘no gracias’ porque yo tengo otra educación y entonces cuando no combina con la de esa gente que te está invitando, dices mira, mejor nos evitamos rollos y mejor no”.