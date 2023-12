Netflix: ¿Qué significa el final de “Dejar el mundo atrás”? Te tenemos lo que dijo el escritor de la novela

La película ‘Dejar el mundo atrás’, dirigida por Sam Esmail y basada en la novela homónima de Rumaan Alam, ha causado un gran revuelo entre los espectadores desde su estreno el 8 de diciembre convirtiéndose en la número 1 de Netflix.

La trama, que gira en torno a una familia que se ve obligada a sobrevivir en un mundo sin tecnología, ha sido interpretada de diversas maneras.

En el resultado final sí tiene diferencias entre la novela original y su adaptación.

Final explicado de ‘Dejar el mundo atrás’ con Julia Roberts

En una entrevista con Variety, el escritor explicó el final y destacó que “esos cambios son fieles emocionalmente al libro” diciendo que el desenlace era inevitable porque “una de las claves es que el libro acaba con un signo de interrogación”.

También celebra que el final no ofrece un reencuentro feliz de las familias y no porque esté en contra de los proyectos que sí terminan así sus historias, sino porque sabe que en este caso particular no funcionaría.

Sobre uno de los cambios más notorios que es cuando el personaje de Mahershala Ali da una teoría de lo que podría estar sucediendo, algo que no sucede en el libro, dijo: “No lo sabía, pero Mahershala Ali es tan buen actor que te lo crees.

Esa fue una parte fundamental del proceso de escritura para mí, es que yo tampoco lo sé. Mi primera editora en este libro me dijo: “Entiendo que es imperativo que bailes alrededor de lo que realmente está pasando”. Y luego mencionó a los extraterrestres, y yo estaba como, "¿Extraterrestres? ¿En serio, ahí se te fue la cabeza?” Pero también lo encuentro muy placentero porque no puedo controlar lo que la gente piensa, y los lectores llegan a algo con su propio marco de referencia”.

En conclusión, el final “es solo incertidumbre. Tú, como espectador, tienes que rellenar los espacios en blanco. Si es un ciberataque, si es un acto de guerra, si es un desastre medioambiental, si es simplemente un colapso del orden cívico. Lo que da tanto miedo es que no se sabe”, finalizó.

¿De qué se trata ‘Dejar el mundo atrás’ de Netflix? ¡Spoiler alert!

Dejar el mundo atrás es una película de thriller psicológico de 2023. La película sigue a la familia Standford, que se ve obligada a sobrevivir en un mundo sin tecnología después de que un apagón masivo deja a la sociedad en ruinas.

La película comienza con la familia Standford, compuesta por Amanda (Julia Roberts), Clay (Ethan Hawke), y sus dos hijos, Archie (Charlie Evans) y Rose (Farrah Mackenzie), que se van de vacaciones a Long Island. Al llegar a su casa de alquiler, se encuentran con dos extraños, George (Mahershala Ali) y Ruth (Myha’la Harrold), que afirman ser los dueños de la casa.

A medida que el apagón se extiende, la familia Standford se da cuenta de que está aislada del resto del mundo. Sin electricidad, comunicación o transporte, se ven obligados a valerse por sí mismos.

La película explora temas como la fragilidad de la sociedad moderna, la importancia de la familia y la necesidad de adaptación en tiempos de crisis.