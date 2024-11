Fey celebró 30 años de carrera en el Auditorio Nacional

Fey se encuentra de fiesta ya que está celebrando sus 30 años de trayectoria y por ello se presentó la noche de este viernes en el Auditorio Nacional con su Hits Tour registrando un sold out (localidades agotadas).

Fey en el Auditorio Nacional / Cortesía

Grandes éxitos de Fey en el Auditorio Nacional

El show inició con los temas ‘Muévelo’, ‘Frío’ y ‘Me enamoro de ti’ que de inmediato todos los presentes corearon y posteriormente Fey se dirigió al público para preguntarles: “¿Están listos para cantar y bailar toda la noche?”

“Les agradezco mucho que me estén acompañando en esta celebración. Sin ustedes no hubieran podido ser posibles estos 30 años de amor, de ilusiones, de sueños, de magia. Gracias por abrirme su corazón y dejarme ser parte de sus vidas. Me siento muy importante por estar en sus playlists, en sus corazones, en su cuarto, su coche, y cuando quieran conectar conmigo siempre estaré ahí. Ustedes me han regalado su voz y su vida”.

Fey en el Auditorio Nacional, noviembre 2024

Esteman cantó con Fey el tema ‘Bailando por ti’

Y de esta manera invitó al escenario al cantante y compositor colombiano Esteman, con quien hace cuatro meses lanzó la colaboración en el tema ´Bailando por ti´ y que cantaron en esta ocasión para todos los asistentes.

En esta noche tan especial Fey dedicó un homenaje a su grupo favorito Mecano, de quienes en el pasado grabó un disco de covers, pero en este concierto interpretó ‘Barco a Venus’ y ´Me cuesta tanto olvidarte´.

Siguió un medley de baladas con los temas:

´Tierna la noche´,

´La soledad me matará´,

´Las lágrimas de mi almohada´,

´Bailando bajo la lluvia´ y

´Desmargaritando el corazón´,



Para continuar con un medley de éxitos de los 90 como:



´Bombón´,

´La noche se mueve´,

´Bajo el arcoiris´,

´Fiebre del sábado´ y

el tema que la lanzó al éxito ´Media naranja´.

Fey en el Auditorio Nacional, noviembre 2024, celebró 30 años de carrera

Reflexiones de Fey durante su concierto en el Auditorio Nacional

Fey hizo una reflexión y comentó: “A veces hay que soltar a una persona, pero al amor nunca, porque el amor se queda con nosotros. Y quiero agradecer a todos los que están aquí, elles, ellos o lo que quieran, porque aquí lo que importa es la realidad de que todos compartimos un mismo corazón en este cuerpo donde vivimos. La vida se viene a vivirla”.

Más del playlist del concierto de Fey

Continuó con otro medley de baladas entre las que se incluyeron:

´Canela´,

´Subidón´, y

´Ni tú ni nadie´,



Para hacer un medley electrónico con los temas:

´Veneno´,

´Lentamente´,

´Cielo líquido´,

´Popocatépetl´ y

´The perfect song´.

Fey en el Auditorio Nacional, noviembre 2024 / Cortesía

Final del concierto con grandes canciones de los 80 y 90

Fey comenzó a despedirse y pidió a todo el público que coreara su tema ´Gatos en el balcón´ a la vez que encendían su teléfono celular para que el Coloso de Reforma se viera totalmente resplandeciente.

El público pidió más y Fey regresó al escenario para cantar ´Te pertenezco´, ´Díselo con flores´ y ´Azúcar amargo´ que fue el tema más aplaudido de la noche y con el que la cantante recibió una gran ovación.

Fey anunció su próximo concierto en el Auditorio Nacional

Antes de irse, Fey anunció la fecha de su próximo concierto en 2025:

“Los espero nuevamente el 21 de marzo. Celebraremos el inicio de la primavera y una noche más de éxitos y recuerdos. Los amo y ha sido una noche inolvidable”.