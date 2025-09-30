Fey pide boleto para ver a Mon Laferte; solo se toma foto, hace desplante a Yalitza Aparicio y se va del show

Fey es una estrella nacional e internacional que ha dejado huella en la mente del público. Sin embargo, sus actitudes han dejado mucho que desear. Hace unos días asistió a la penúltima semana de Cabaret con Mon Laferte y, supuestamente, se portó de una forma grosera.

Fey le hace desplantes a Mon Laferte y a Yalitza Aparicio / @cabaretmexico y @landooJoan

¿Qué pasó con Fey en la presentación de Mon Laferte en Cabaret?

De acuerdo con una persona de la producción del show, Fey le hizo desplantes a la compositora chileno-mexicana y aseguran haber escuchado de su boca un comentario muy desafortunado hacia Yalitza Aparicio. “Fue a figurar y a gorronear una entrada... En Cabaret despreció a Yalitza Aparicio y a Mon Laferte... Pidió entradas gratis y solo fue a tomarse la foto y ni al show se quedó”.

“A veces es complicado lidiar con algunas artistas que se las dan de divas, aunque no lo sean. No porque imponga su presencia, sino por la mentalidad tan pobre que tienen. Hace unos días fue la última función de Cabaret con la talentosa Mon Laferte. Todo iba muy bien hasta que Fey hizo de las suyas”.

Todo comenzó porque la mexicana aparentemente mostró interés por presenciar el show de Laferte. “Seguramente se preguntarán: ‘¿Y ella qué relación tiene con todo esto?’ Bueno, pues resulta que la señora pidió boletos para ver el show. O sea, no la invitaron. Ella pidió cortesías gratuitas (ríe). Tengo que recalcar el ‘gratuito’, porque, si no, no se entiende (ríe). Se veía tan ‘entusiasmada’ por asistir al evento que realmente le creímos. Fui testigo de que sí se le ayudó. La colocaron en una mesa súper bien ubicada y recibió un increíble trato por parte del equipo”.

Mon Laferte / @cabaretmexico y @landooJoan

¿Cuál fue la grosería que hizo Fey a Yalitza Aparicio y Mon Laferte?

La fuente aseguró que Fey solo acudió al lugar para tener una foto con la cantante y subirla a sus redes, supuestamente para aumentar sus seguidores. “Sin embargo, no aprovechó ni el lugar que le dieron y tampoco se quedó a la obra. Lo único que hizo fue llegar al teatro, tomarse su foto con Laferte, subirla a las redes sociales para tener likes y estar únicamente unos minutos en el show, para después irse de ahí”.

“¿Qué clase de grosería es esa? Se supone que cuando recibes cortesías, lo único que esperas, como producción o talento, es que el artista vaya con buena disposición, disfrute todo el show y después se tomen las fotos que quiera. Pero ella no lo hizo. Únicamente fue a figurar. Hizo sus desplantes al dejar la silla vacía, porque la señora ya quería irse. ¡Qué vergüenza!”.

Con esta declaración se dejó entrever que Fey aparentemente menospreció indirectamente a Yalitza Aparicio por seguidores. “Y no solo eso, también se comportó de forma grosera con Yalitza Aparicio. Ese mismo día se la encontró y la escucharon decir algo muy desagradable, todos lo escuchamos. Le dijo a su acompañante: ‘Vamos a tomar una foto con ella (Yalitza). Hay que estar con el pueblo y tenerlo de nuestro lado’”.

“Sabemos perfectamente a qué se refiere al mencionar ‘pueblo’. Únicamente quería una foto con ella para que la gente le aplaudiera por haber estado con Yalitza y obviamente por seguidores. No es tonta. Solo se toma fotografías con personalidades que están en el ojo del reflector. Ella no desperdicia su tiempo con cualquier artista”, concluyó.

Fey y Yalitza Aparicio / @cabaretmexico y @landooJoan

¿Cómo ha sido la carrera de Fey?

Así ha sido la carrera de Fey:



Fey es una cantante mexicana que lanzó su álbum debut Fey en 1995. Se dio a conocer internacionalmente gracias a discos como Tierna la noche (1996), “Muévelo” y “Azúcar amargo”.

Entre sus álbumes de estudio destacan El color de los sueños (1998), Vértigo (2002), La fuerza del destino (2004), Faltan lunas (2006) y Dulce tentación (2009).

Fue jurado en Bailando por un sueño (2014) y formó parte de la telenovela Atrévete a soñar (2009). Actualmente está festejando sus 30 años de trayectoria con su Fey Hits Tour.

En redes sociales cuenta con 1.9 millones de seguidores en Instagram y 188 mil en TikTok.

El 13 de septiembre se llevó a cabo la última función de Cabaret, donde actuó Mon Laferte.

