Elenco de vídeo musical de Mon Laferte exhibe falta de pago por su participación; la cantante responde

La reconocida cantante chilena Mon Laferte se encuentra en el centro de una fuerte polémica luego de que se hiciera público que las actrices y trabajadoras involucradas en su uno de sus videoclips a punto de estrenarse, no recibieron el pago acordado. Pero...¿es verdad? La cantante ya dio su opinión al respecto sobre este tema.

¿Quiénes están denunciando la falta de pago por participar en videoclip de Mon Laferte y Nathy Peluso?

Miss Loot, una popular Drag Queen española que formó parte del elenco del videoclip, utilizó TikTok para dar a conocer su experiencia. En el video, la artista aseguró que nadie del equipo técnico, ni del elenco artístico ha cobrado lo prometido por participar en un videoclip de Mon Laferte que se estrenará este viernes 19 de septiembre, titulado “La tirana”:

“El equipo que sale en el videoclip, tanto técnico, como artístico, no ha cobrado por este trabajo. El video se va a sacar sin haber recibido una remuneración, la cual se iba a cobrar a mes vencido” Miss Loot

Miss Loot detalló que el pago sería “a mes vencido”, pero al día de hoy (casi tres meses después) no se ha cumplido con ese compromiso . Además, señaló que la única compensación ofrecida inicialmente fue “visibilidad”, lo cual calificó como insuficiente, considerando que muchos de los involucrados dependen económicamente de estos proyectos.

La influencer enfatizó que la productora Sony México es quien debía encargarse del pago, pero hasta ahora no ha dado respuesta a los afectados.

¿Qué dijo Mon Laferte ante la falta de pago al elenco de su vídeo musical?

Uno de los aspectos que más ha causado controversia es la participación activa de Mon Laferte en la producción del videoclip, lo cual, según Miss Loot, haría que la cantante estuviera al tanto de la situación. “Me da mucha pena decir esto porque son dos artistas a las que admiro, pero Mon Laferte es consciente de la situación y ha tomado la decisión de sacar el videoclip. Nathy Peluso igual”, expresó.

Pese a las declaraciones de Miss Loot, tanto Mon Laferte como Nathy Peluso respondieron a la controversia posteriormente. Nathy comentó bajo el video:

“Yo no tenía idea. (...) Espero que les paguen urgente como se debe porque lo dieron todo y fueron muy bellas trabajadoras”. Por su parte, Mon Laferte escribió:

“Me parece terrible, ¿Cómo que no les han pagado? Ahora mismo me pongo en esto… me parece de lo más bajo. Me pone triste que no se respete su trabajo”. Mon Laferte, vía comentario en TikTok

Miss Loot publicó una actualización este 17 de septiembre en la que informó que Mon Laferte ya se había comunicado directamente con ella. Según la Drag Queen, la cantante chilena acordó adelantar los pagos de su propio bolsillo para resolver el conflicto de manera inmediata.

“ Mon Laferte y su equipo va a adelantar las nóminas de todos los empleados que participaron en el video. Gestionarán con Sonny México lo de los pagos ”, declaró.

¿Quién es Mon Laferte y cuáles son sus canciones más conocidas?

Mon Laferte, originaria de Viña del Mar, creció en una familia de clase trabajadora. Desde pequeña mostró una inclinación natural por la música y aprendió a tocar la guitarra por su cuenta. A los 13 años ya se presentaba en bares y eventos locales, y más adelante decidió estudiar formalmente música en el conservatorio de su ciudad.

Su salto a la fama ocurrió en 2003, cuando participó en el programa chileno “Rojo fama contrafama”, donde alcanzó notoriedad nacional. En ese entonces usaba su nombre real, Monserrat Bustamante, y lanzó su primer álbum, La chica de Rojo (2003).

Fue en 2011 cuando presentó su segundo trabajo discográfico, Desechable, ya bajo el nombre artístico de Mon Laferte, aunque este material no logró un gran impacto. Su reconocimiento internacional llegaría en 2015 con el álbum Mon Laferte Vol. 1, gracias a temas como “Tu falta de querer” y “Amor completo”, que la posicionaron como una figura destacada en la escena musical latina.

Con discos como La trenza (2017), que incluye el éxito “Amárrame” en colaboración con Juanes, grabado en una sola sesión en los legendarios estudios Capitol en Los Ángeles, se colocó como una de las cantantes latinas favoritas. A lo largo de su carrera, ha recibido múltiples nominaciones y premios, incluyendo Latin Grammy, Premios MTV, y Premios Pulsar en Chile.

