Mon Laferte revoluciona la escena musical con un concierto ¡como Dios la trajo al mundo!

Mon Laferte ha sorprendido a sus seguidores con el anuncio de su nuevo concierto, que rápidamente se ha convertido en tendencia en redes sociales.

La talentosa cantante chilena ha decidido llevar su arte a un nivel completamente nuevo al presentar un evento donde tanto ella como los asistentes dirán adios a sus outfits durante la actuación. Esta audaz propuesta no solo busca captar la atención, sino que también tiene un profundo significado personal y artístico

Lee: Mon Laferte deslumbra en el Auditorio Nacional con su Autopoiética Tour y éxitos como ‘Amárrame’”

Mon Laferte: Un concierto que rompe esquemas

La intérprete de éxitos como “Tu falta de querer” ha explicado que esta temática va acompañada a forma de terapia con una oportunidad para sanar.

La cantautora ha llevado su creatividad a nuevas alturas. Tras el éxito de su álbum ‘Autopoiética’, galardonado con un Grammy, la artista ha inaugurado una exposición homónima que explora la interconexión entre el ser humano y su entorno. Ahora, para complementar esta experiencia, Mon Laferte invita a sus seguidores a un viaje artístico único: una serie de conciertos poco vistos en el emblemático Centro Cultural Matucana 100 de Santiago de Chile. En este espacio, la música se fusionará con el arte visual y literalmente d3.snud@. ra el alma de sus asistentes.

La decisión de realizar conciertos de este modo está inspirada en la idea de enaltecer el cuerpo humano y Mon busca revivir esta conexión a través de su performance.

“Esta semana serán las performances en Matuana 100 dentro del marco de mi expo Autopoiética y cantaré d3. snud@, sí, el d.3s.nud 0 ha sido una de las formas más antiguas y significativas de expresión artística a lo largo de la historia, el arte ha explorado y celebrado el cuerpo humano en su forma más natural, despojado de cualquier atuendo o barrera”, escribió la cantante en su cuenta de X.

Te puede interesar: Mon Laferte sorprende a fans con show gratis en la calle y ¡nadie la reconoce!

Mon Laferte busca sanar con a través de los conciertos ¡como Dios la trajo al mundo!

Mon Laferte ha compartido que su relación con su propio cuerpo ha sido complicada. La cantante confesó que actividades cotidianas, como ir a la playa, le generan inseguridad. Por ello, ha decidido que estos conciertos serán una forma de avanzar en su proceso de sanación. A pesar de que la idea le causa cierto conflicto, Mon está decidida a crear un espacio seguro tanto para ella como para sus fans.

“A mí aún me cuesta mucho, incluso ir a la playa me genera inseguridad, entonces confieso que la performance es algo que me causa algo de conflicto, llevo meses pensando en la mejor manera de hacerlo, de generar un espacio seguro para las personas que serán parte (si, todos estaremos d3. snud0. s) y también para mí, hoy me desperté y me di cuenta que será una gran oportunidad para crecer, para sanar”

¿Desde México se puede participar?

La demanda por esta experiencia única ha sido abrumadora. Lamentablemente, el evento, limitado a Santiago de Chile, ya se encuentra agotado. Del 20 al 24 de noviembre, en cuatro sesiones diarias, un máximo de 15 afortunados asistentes pudieron disfrutar de esta propuesta innovadora.

¿Cuáles eran los requisitos para participar?

Según la convocatoria lanzada por Mon Laferte estos son los requisitos para poder ser seleccionado como voluntario.

Preparación previa

Dieta especial: Suspende el consumo de cafeína, bebidas energéticas, alcohol y alimentos estimulantes al menos 24 horas antes. Se recomienda una dieta ligera con infusiones de manzanilla.



Suspende el consumo de cafeína, bebidas energéticas, alcohol y alimentos estimulantes al menos 24 horas antes. Se recomienda una dieta ligera con infusiones de manzanilla. Firmar consentimiento informado: El asistente debía dar autorización para despojarse de sus prendas siempre con respeto.

Durante la experiencia

Vestimenta: Consentir en despojarse de la vestimenta en un ambiente seguro y respetuoso.



Consentir en despojarse de la vestimenta en un ambiente seguro y respetuoso. Confidencialidad: Mantener absoluta discreción sobre lo vivido durante la performance.



Mantener absoluta discreción sobre lo vivido durante la performance. Silencio absoluto y respeto a la distancia entre los participantes, sin contacto físico con el público.



y respeto a la distancia entre los participantes, sin contacto físico con el público. Prohibido el uso de dispositivos electrónicos (los teléfonos celulares serán guardados al ingreso)

Para mayor seguridad y comodidad, se habilitaron un área exclusiva donde los asistentes podrán dejar sus pertenencias (celulares, carteras, mochilas, etc.) y recibirán una bata desechable para recorrer el espacio antes de ingresar.

Lee también: Mon Laferte hizo explotar las redes a lo coquette con el video de su nueva canción Porn*cracia

Mon Laferte: redes reaccionan al concierto con la cantante al natural

En redes sociales, la conversación tuvo una respuesta inesperada pues si bien hubo quien la tacho de e.xh¡b¡. cionista en su mayoría hubo comentarios positivos a esta iniciativa.