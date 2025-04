Mon Laferte rompe el silencio y confiesa que padece problema de salud mental: “Lloré al principio”

Mon Laferte, la talentosa cantante chilenomexicana que recientemente confeso que sufrió abuso de pequeña, reveló el problema de salud mental que padece. En una reciente entrevista para el pódcast ‘Creativo’ de Roberto Martínez, la artista confesó que fue diagnosticada con trastorno bipolar, un diagnóstico que le permitió comprender mejor su situación.

Mon Laferte revela que padece trastorno bipolar

“Hace muy poco me diagnosticaron trastorno bipolar... Lloré al principio, porque no quería ser como ‘rara’. Decía: ‘Yo no quiero ser así’, pero después sentí un alivio al entender lo que pasaba”, explicó Mon Laferte.

La cantante destacó cómo, al principio, este diagnóstico le generó temor y confusión, pero con el tiempo logró encontrar consuelo al entender que su mente y su cuerpo no eran el enemigo.

“Justo sentí que no simplemente eres una loca o rara. Es como: ‘Ah, ok, pasa esto en mi cerebro. Lo trato, lo atiendo y todo está bien’”, afirmó con un tono de aceptación y comprensión. Mon Laferte

Mon Laferte ha sido criticada por su exposición / Instagram

¿Qué hizo Mon Laferte cuando supo que es bipolar?

En su relato, Mon Laferte reflexionó sobre cómo los diagnósticos de salud mental pueden proporcionar un sentido de pertenencia y alivio, al saber que no se está solo en las luchas emocionales. La artista reveló que el diagnóstico le dio la oportunidad de comprender lo que realmente sucedía en su interior y entender que no se trataba de una “anomalía” personal, sino de una condición que podía manejar.

“Me ayudó a entender lo que pasaba”, comentó, enfatizando la importancia de poder ponerle nombre a lo que estaba viviendo. A pesar de que el diagnóstico es un problema de salud mental complejo, Mon Laferte reveló que no se define por él y no lo toma como algo que la limite.

“Tampoco lo tomo como bandera de: ‘Esto soy’. Como tú dices, los diagnósticos no tienen que ser definitivos. Pueden ir cambiando. Hoy en el presente, me guía saber que está estudiado y que hay muchas personas que viven con esto. Eso me ayuda”. Mon Laferte

Mon Laferte también lidió con otros problemas de salud por mutaciones genéticas

La cantante que también ha padecido problemas de tiroides compartió además que, antes de recibir el diagnóstico de trastorno bipolar, había estado lidiando con dolores físicos que no encontraba explicación médica hasta que se sometió a un examen genético.

“Tengo varias mutaciones en los genes, pero no se sabe por qué, hay tantas cosas que no tenemos idea porque no tenemos suficiente información”, confesó.

Mon Laferte hizo una carta para defenderse de los ataques que dicen que no es artista / Instagram

Mon Laferte tiene una nueva canción

A pesar de las dificultades personales que ha enfrentado, Mon Laferte, quien adoptó la nacionalidad mexicana en 2022, sigue adelante con su carrera musical. Actualmente, se encuentra promocionando su nuevo sencillo ‘Otra noche de llorar’, el cual forma parte de su próximo álbum titulado ‘Femme Fatal’.

