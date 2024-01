Mon Laferte responde a las críticas de Pati Chapoy e internautas por su nuevo video

La cantante chilena Mon Laferte ha estado en el ojo del huracán por su nuevo tema musical titulado ‘Porn0crasia’.

Desde el título, la canción ya llama la atención, pero el video ha sido tachado de vulgar en redes sociales y hasta la periodista de espectáculos, Pati Chapoy comentó sobre él reprobando lo que hace la cantante en él.

En el videoclip, Mon aparece con un look en colores pastel y muy al estilo ‘coquette’ que ahora está tan de moda. Y conforme va transcurriendo, se ve una escena de s*x0 oral que ha desatado las críticas y le han llamado “obsceno”.

Pati Chapoy criticó a Mon Laferte

¿Qué dijo Mon Laferte?

En sus historias de Instagram, Mon Laferte se defendió ante las críticas que ha generado el tema y el video, y aunque a algunos no les ha gustado, hay otros a los que sí les ha fascinado.

“Ha generado mucha polémica en los comentarios de la gente y quería decir que he estado meditando”, comenzó.

Y continuó: “Se dice que es violento, que es como obsceno”.

Sin embargo, la cantante dijo que ella no lo ve igual y defendió su arte. “Quiero decir que en mi cabeza no es así. No lo veo de esa manera”.

Asimismo aclaró que su intención no era generar ninguna polémica ni hubo ninguna mala intención en la realización creativa del video. “Hay muchas cosas que de pronto hago desde mi mente creativa y entusiasta, y lo veo de una manera divertida, humorístico y hay mucha gente que lo ve de otra manera”, pero respetó el hecho de que otras personas sí lo vieran de forma distinta. “Si alguien lo ve así, lo entiendo y lo respeto mucho”.

Finalmente, la cantante indicó que no dejaría que su hijo escuchara música que no es apta para su edad. “Otra cosa con respecto al hablar de niños. Yo respeto la forma en que cada persona cría a su hijo, pero en mi caso voy a mantener a mi hijo lo más lejos que pueda de las redes sociales. Mi música es para adultos. Cuando sus hijos escuchen mi música es bajo su propia responsabilidad”, concluyó.

