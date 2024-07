Integrante de Magneto rompe en llanto luego de recordar su ruptura con Fey

Los integrantes de la boy band Magneto fueron invitados al programa de YouTube ‘Pinky Promise’ que es conducido por Karla Díaz.

Los cantantes hablaron como nunca acerca de sus proyectos a futuro como banda, así como algunos aspectos de su vida privada.

En esta emisión, lo que llamó la atención fue la sorpresiva reacción de uno de los integrantes de la agrupación luego de que habló de su ruptura con una famosa cantante del medio.

Se trata de Mauri Stern quien recordó cómo fue su relación de noviazgo con la cantante Fey. ¡Rompió en llanto!

Mauri Stern, integrante de Magneto, rompe en llanto tras hablar de su ruptura con Fey

En medio de la dinámica de preguntas y respuestas del público, Mauri fue cuestionado por un usuario sobre su romance con Fey, lo que derivó a un momento verdaderamente emotivo.

El cantante apuntó que su relación con Fey fue más que espectacular. Aseguró que nunca había extrañado a una mujer como a ella. Sin embargo, descuidó su noviazgo luego de enfocarse en ayudarla a impulsar su carrera como cantante.

“Ella y yo no éramos más que novios y era espectacular, pero la vida nos trajo al artista y nos trajo a Fey, que no éramos nosotros. Éramos una pareja de novios preciosa. Yo nunca en mi vida extrañaba a nadie y ella fue la primera mujer que yo no podría estar sin ella”. Mauri Stern

Agregó: “Por alguna razón Fey apareció para ella y para mí. Sentí que tenía que ayudar a que su sueño se hiciera realidad y me cargué. Esa persona maravillosa quería sacar adelante su sueño y no había podido y yo, como un héroe, y sabiendo hacer eso, le dije: ‘Te voy a ayudar’... Construimos un sueño que no sabíamos que nos iba a golpear de esa manera”.

Pese a lo difícil que fue su ruptura, Stern manifestó su felicidad por el éxito de Fey en su carrera musical. No obstante, compartió que sigue cuestionándose qué hubiera pasado si la cantante no hubiera alcanzado la fama.

“Estábamos en un proyecto donde no puedes ser objetivo porque amas a la persona y solo la quieres proteger, pero también estoy entrenado para ser muy ambicioso y querer conquistar al mundo y nos cargamos la relación sin darnos cuenta, nos arrastró Fey a una cosa que no sabíamos parar”, concluyó.

