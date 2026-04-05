Luis García ¡balconeado! Su esposa destapa su ¿precaria? situación y ¿lo tacha de impotente? Advierte a Fey

La confesión de Luis García, exfutbolista y comentarista deportivo, sobre su abierta admiración por Fey pasó de ser una simple anécdota de pódcast a convertirse en un tema viral que hoy provoca burlas, memes y opiniones divididas en redes sociales. Todo explotó cuando Rocío Lara, esposa del exseleccionado nacional, intervino en el pódcast Farsantes con gloria y lanzó una advertencia directa a la cantante, dejando la advertencia de que su esposo ¿no tiene dinero?.

Lo que parecía un momento burlón a su esposo contado entre risas se transformó en conversación nacional, especialmente porque los internautas no tardaron en salir en defensa del comentarista… pero de una manera muy particular: asegurando que Fey podría mantener económicamente a Luis García sin ningún problema.

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¿Qué confesó Luis García sobre sus likes obsesivos a Fey en Instagram?

Toda la controversia comenzó cuando Luis García, durante un episodio de Farsantes con gloria, relató una anécdota que dejó claro su fanatismo por Fey. En charla con Christian Martinoli, el comentarista confesó que hubo una etapa en la que daba “like” absolutamente a todas las publicaciones de la cantante en Instagram.

Con tono de broma, explicó: “Hubo una época en mi Instagram, no sé, voy a decir dos meses, que Fey subía 157 fotos y todas tenían mi like. Yo estaba como Casillas, ‘pip, pip, pip, pip, pip’”.

Martinoli no desaprovechó la oportunidad para burlarse: “Parecías secretaria dándole ‘like’”.

Aunque al inicio parecía una anécdota divertida, el propio García reconoció que en su casa no se tomó nada bien, pues su esposa notó rápidamente el patrón.

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¿Qué advertencia lanzó Rocío Lara, esposa de Luis García, a Fey y por qué causó tanta polémica?

El momento más tenso llegó cuando Rocío Lara apareció en el pódcast para aclarar varias declaraciones hechas por su esposo y por Martinoli en emisiones anteriores. Lejos de suavizar el ambiente, sus palabras encendieron las redes.

Primero desmintió a Luis García respecto a su supuesta energía en la intimidad: “Ellos dicen que son unas máquinas... en sus últimos pódcast (…) por Christian no puedo hablar, pero lo del doctor García es una completa mentira, absoluta mentira, no es una máquina... (en la intimidad)”.

Luis García intentó intervenir: “Estamos hablando de esta señora, ¿por qué te pones así?”

Pero Rocío fue más allá y lanzó una advertencia directa a Fey: “Fey, no es una máquina..., tiene 56, próximos 57 (…) Ya no tiene dinero, tiene muchos hijos, una esposa que gasta mucho”.

¿Luis García no tiene dinero? Redes lo defienden y dicen que Fey lo podría mantener sin problema

Luego de que se viralizara el fragmento del pódcast donde la esposa del comentarista habla de la situación económica de su marido, las redes sociales estallaron con comentarios cargados de ironía, defendiendo a Luis García y, de paso, resaltando la trayectoria y estabilidad económica de Fey.

Aunque muchos entendieron la intervención de Rocío Lara como una forma de cuidar su matrimonio, otros usuarios no se lo tomaron tan en serio y bromearon con la posibilidad de que la cantante pudiera apoyar financieramente al exfutbolista, recordando que Fey es una artista constante, trabajadora y con una carrera sólida de décadas.

“Él no tiene dinero, pero ella sí”

“@fey, haz la foto posible”

“Fey mantuvo al cubano, puede mantener a Luis”

“Fey no necesita dinero, es muy trabajadora”

“¿Es su esposa o su hater?”

“Que nadie lo limite, Doc; Fey seguro ni se fija en el dinero”

Las burlas no tardaron en mezclarse con viejos rumores sobre la vida sentimental de la cantante, lo que avivó aún más la conversación viral.

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¿Qué se sabe de la última relación pública de Fey y por qué volvió a mencionarse?

El nombre de Fey no es ajeno a la polémica cuando se trata de su vida amorosa. La cantante se ha autodefinido públicamente como “La reina de los divorcios”, ya que se ha casado tres veces y en las tres ocasiones se divorció.

Su último matrimonio terminó en 2014, cuando se divorció del empresario Alonso Orozco Soberón, con quien tuvo una hija. Años más tarde, en 2016, comenzaron los rumores de un romance con el actor cubano Lenny de la Rosa, relación que fue señalada como conflictiva.

Durante ese periodo, se decía que Fey le daba regalos costosos y apoyo económico, además llegaron a hablar de presuntos comportamientos agresivos por parte de Lenny, incluyendo un supuesto incidente en un restaurante. No obstante, en 2018, la propia Fey negó esas versiones y aseguró que muchas de las historias eran inventadas.