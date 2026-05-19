Galilea Montijo se emociona en Hoy al anunciar un nuevo romance EN VIVO, ¿conductora le da oportunidad al amor?

Las buenas noticias en el programa Hoy no terminan, y en esta ocasión sorprendieron al anunciar el romance de una de las artistas más queridas del medio. Durante una de las secciones dedicadas al espectáculo, se dio a conocer que Mariana Seoane atraviesa un momento de plenitud, pero lo que más sorprendió fue la reacción de Galilea Montijo. ¿Qué hizo?

Galilea Montijo sorprende al anunciar nuevo romance. / Redes sociales/Captura de pantalla

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¿Cómo confirmó Mariana Seoane su nuevo romance en el programa Hoy?

Durante su llegada a la Ciudad de México, Mariana Seoane fue cuestionada sobre varios aspectos de su vida personal, entre ellos los relacionados con el corazón. Para sorpresa de los presentes, la intérprete de “Mermelada” confesó que se está dando una nueva oportunidad en el amor.

“Me siento muy contenta, espero que pegue el chicle bien”, expresó para los micrófonos del programa Hoy. Mariana Seoane eligió mantener la identidad del galán en secreto, pero aseguró que pronto dará a conocer más detalles.

“Ya lo conocerán si las cosas se dan bien. Estoy muy contenta”, dijo para finalizar el tema. Sus declaraciones fueron compartidas en el matutino, donde de inmediato reaccionaron parte de los conductores.

Mariana Seoane sorprende al confirmar nuevo romance. / IG: @laseoaneoficial

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¿Qué dijo Galilea Montijo sobre el nuevo romance de Mariana Seoane?

Mariana Seoane es una de las artistas más queridas en el programa Hoy, pues a lo largo de su trayectoria ha colaborado en distintas producciones de la televisora de San Ángel como “Tierra de esperanzas”, “Hasta el fin del mundo”, “La tempestad”, entre otras.

Su éxito en los melodramas la ha vuelto cercana a los conductores del matutino, quienes extendieron sus felicitaciones por su nuevo romance, mientras que Galilea Montijo soltó una frase muy a su estilo que dejó al descubierto su felicidad.

“Muy bien, mi geminiana”, dijo Montijo, frase que hace referencia al signo zodiacal de Mariana Seoane, que es géminis, ya que nació el 10 de junio de 1976, lo que significa que en las próximas semanas cumplirá 50 años.

Galilea Montijo celebra el nuevo romance de Mariana Seoane. / Redes sociales

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¿Cuál es el historial amoroso de Mariana Seoane?

A lo largo de su carrera artística, Mariana Seoane ha compartido historias diferentes de amor con personalidades del espectáculo, aunque sus relaciones más conocidas fueron con el productor Pedro Damián y el cantante Adolfo Ángel, conocido como “el Temerario mayor”.

En diferentes entrevistas, la intérprete de “Seré una niña buena” ha hablado abiertamente sobre su relación con ambos artistas, y aunque con Adolfo Ángel aún tiene una buena relación, es a Pedro Damián a quien considera uno de los hombres más importantes de su vida.

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