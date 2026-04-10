Mariana Seoane anuncia en plena entrevista que sufrió una pérdida irreparable: “Estaba muy mal” VIDEO

Mariana Seoane dio a conocer que sufrió una terrible y desgarradora pérdida familiar recientemente, ¿qué le pasó a la cantante y actriz? Te contamos todos los detalles acerca de lo qué dijo.

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Mariana Seoane relató un momento que marcó su vida. / Instagram: @laseoaneoficial

¿Qué enfermedades tiene Mariana Seoane?

En entrevista en el programa El minuto que cambió mi destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante, Mariana Seoane compartió detalles sobre el problema de salud que enfrentó en 2022, cuando le fue detectado un tumor en la tiroides. La cantante explicó que la dimensión del quiste era considerable, al señalar que “era del tamaño de una pelota de golf”, lo que encendió las alertas médicas debido a su ubicación cercana a las cuerdas vocales.

La actriz relató que el diagnóstico llegó en un momento personal complejo, ya que coincidió con el de su madre, Stella, quien fue diagnosticada con cáncer. Además, explicó que el tumor requería atención inmediata, ya que presentaba características que debían ser evaluadas. “Salió negativo (la biopsia), tenía células atípicas en la biopsia, por eso fue de que había que quitársela ya. Había crecido mucho, estaba muy pegada a mis cuerdas vocales y a la carótida y yo decía: ‘Dios mío’ y el doctor me dijo: ‘Trataré de no tocar tus cuerdas, sé que de eso vives’. Pero cómo cambia todo cuando uno vive estos momentos”, destacó.

“Mi madre estaba ahí conmigo, me dijo: ‘Todo va a salir bien’. Yo me encomendé a Jesús, a Dios, a la Virgen. Y cuando salí del quirófano, recuerdo que me despertaron tocándome el dedo gordo del pie y el doctor me dice: ‘Todo superbién. No te toqué tus cuerdas, no te quité más que un pedacito de la tiroides’”, agregó la cantante, al detallar cómo se llevó a cabo la operación y su recuperación.

Mariana Seoane habla sobre las enfermedades que tuvo. / IG: @laseoaneoficial

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¿Qué dijo Mariana Seoane sobre la muerte de un ser querido?

La cantante Mariana Seoane compartió en un encuentro con la prensa en la que estuvo TVNotas que tomó la decisión de dormir a su perrita, a quien había adoptado meses atrás, luego de enfrentar un proceso de salud complicado. Explicó que el animal se encontraba enfermo y que su condición implicaba sufrimiento, por lo que optó por esta medida como parte de su cuidado.

También señaló que, durante sus últimos días, la perrita estuvo rodeada de atención y afecto. De acuerdo con lo expresado, ese tiempo fue acompañado por muestras constantes de cariño, en un entorno donde buscó brindarle bienestar hasta el final.

“La tuve que dormir porque estaba muy mal, tenía ataques de epilepsia, los meses que me duró tuvo el amor del mundo, fue una perrita que rescaté”, Mariana Seoane

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Mariana Seoane vive momento difícil tras pérdida irreparable: esto dijo. / Redes sociales

¿De qué murió la mascota de Mariana Seoane?

Mariana Seoane dio a conocer que su perrita ya era de edad avanzada, que tenía 12 años y no nueve como le dijeron al momento de adoptarla, y que padecía diversos problemas de salud, a lo que se suma que también fue abusada sexualmente.

“Era muy grante, me habían dicho que tenía nueve años, tenía 12 años, fue abusada sexualmente, ya tenía un tumor enorme, daño renal, epilepsia, le daban ataques y los animalitos no merecen tener una vida así”, resaltó Seoane.

A la par, la actriz y cantante Mariana Seoane agregó sentirse feliz porque pudo compartir buenos momentos con la perrita y ya planea adoptar más mascotas.

“Yo me siento feliz porque le pude dar todo el amor del mundo y vivió sus últimos meses con mi manada, mi cariño, la apapachamos dándole de comer muy rico y seguiré adoptando porque hay muchos peritos que necesitan. Ahora ya tengo ganas de tener un gato”, puntualizó Seoane.

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